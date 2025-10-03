ETV Bharat / state

सोनीपत यूनिवर्सिटी में छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश, चपरासी ने बाथरूम में घुसकर की जबरदस्ती, मामला दर्ज

सोनीपत यूनिवर्सिटी में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 3, 2025 at 3:05 PM IST 2 Min Read