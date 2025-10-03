सोनीपत यूनिवर्सिटी में छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश, चपरासी ने बाथरूम में घुसकर की जबरदस्ती, मामला दर्ज
Student sexually assaulted in Sonipat: सोनीपत यूनिवर्सिटी में चपरासी द्वारा छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है.
Published : October 3, 2025 at 3:05 PM IST
सोनीपत: सोनीपत जिले के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. विश्वविद्यालय परिसर में तैनात एक चपरासी पर छात्रा ने दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानें पूरा मामला: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मुरथल थाना पुलिस को शिकायत दी कि यूनिवर्सिटी परिसर में तैनात एक चपरासी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने उसे बाथरूम में घुसकर जबरदस्ती पकड़ लिया, उसका मुंह दबाया और प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास किया. छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को किसी तरह बचाया और मामले की जानकारी पुलिस को दी.
मामला दर्ज: छात्रा की शिकायत पर मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी चपरासी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
जांच में जुटी पुलिस: इस घटना की पुष्टि करते हुए एसीपी निधि नैन ने बताया कि, "छात्रा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस हर पहलू से केस की गहनता से जांच कर रही है. जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी."
