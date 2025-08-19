नरसिंहपुर: नरसिंहपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 18 साल के छात्र ने एकतरफा प्यार में अपनी शिक्षिका के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. लड़का टीचर से मोहब्बत करता था और उसने शिक्षिका से जब मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत कर दी. इस बात से नाराज छात्र ने शिक्षिका को आग के हवाले कर दिया.

टीचर ने जैसे ही दरवाजा खोला, छात्र ने उनके ऊपर किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी

नरसिंहपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में किसी ने सोमवार की दोपहर 26 साल की शिक्षिका का दरवाजा खटखटाया. जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. इस घटना के तुरंत बाद शिक्षिका को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. टीचर ने उन पर पेट्रोल डालने वाले लड़के को पहचान लिया था.

शिक्षिका ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि जिस लड़के ने उनके ऊपर पेट्रोल डाला, वह कभी उनका स्टूडेंट था. वह उत्कृष्ट विद्यालय में अतिथि शिक्षक थीं. इसी दौरान सूर्यांश कोचर नाम के छात्र से उनकी जान-पहचान हुई. बीते दिनों 15 अगस्त में सूर्यांश ने उनके साथ छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट किए थे. उन्होंने इस बात की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल जीएस पटेल से की थी.

छात्र की हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था

जानकारी के मुताबिक छात्र की हरकतें पहले भी ठीक नहीं थीं, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था. और वह कल्याणपुर स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ रहा था. कल्याणपुर स्कूल के प्रिंसिपल ओपी कोरव ने बताया कि सूर्यांश बीते कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था. उसने स्कूल में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर जा रहा है.

नरसिंहपुर जिले के एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने बताया "आरोपी सूर्यांश कोचर को कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. पीड़ित शिक्षिका को इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया है. उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस हर एंगल से मामले की विवेचना कर रही है."