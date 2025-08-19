ETV Bharat / state

नरसिंहपुर में टीचर से एकतरफा प्यार में पड़ गया था छात्र, मना करने पर पेट्रोल डालकर लगाई आग - STUDENT SETS WOMAN TEACHER ON FIRE

प्यार का इजहार करने पर शिक्षिका ने स्कूल के प्रिंसिपल से कर दी थी छात्र की शिकायत. इससे नाराज छात्र ने उठाया खौफनाक कदम.

student sets woman teacher on fire
लड़के ने शिक्षिका पर पेट्रोल छिड़कर लगाई आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 11:18 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 12:09 AM IST

2 Min Read

नरसिंहपुर: नरसिंहपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 18 साल के छात्र ने एकतरफा प्यार में अपनी शिक्षिका के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. लड़का टीचर से मोहब्बत करता था और उसने शिक्षिका से जब मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत कर दी. इस बात से नाराज छात्र ने शिक्षिका को आग के हवाले कर दिया.

टीचर ने जैसे ही दरवाजा खोला, छात्र ने उनके ऊपर किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी

नरसिंहपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में किसी ने सोमवार की दोपहर 26 साल की शिक्षिका का दरवाजा खटखटाया. जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. इस घटना के तुरंत बाद शिक्षिका को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. टीचर ने उन पर पेट्रोल डालने वाले लड़के को पहचान लिया था.

शिक्षिका ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि जिस लड़के ने उनके ऊपर पेट्रोल डाला, वह कभी उनका स्टूडेंट था. वह उत्कृष्ट विद्यालय में अतिथि शिक्षक थीं. इसी दौरान सूर्यांश कोचर नाम के छात्र से उनकी जान-पहचान हुई. बीते दिनों 15 अगस्त में सूर्यांश ने उनके साथ छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट किए थे. उन्होंने इस बात की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल जीएस पटेल से की थी.

छात्र की हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था

जानकारी के मुताबिक छात्र की हरकतें पहले भी ठीक नहीं थीं, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था. और वह कल्याणपुर स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ रहा था. कल्याणपुर स्कूल के प्रिंसिपल ओपी कोरव ने बताया कि सूर्यांश बीते कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था. उसने स्कूल में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर जा रहा है.

नरसिंहपुर जिले के एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने बताया "आरोपी सूर्यांश कोचर को कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. पीड़ित शिक्षिका को इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया है. उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस हर एंगल से मामले की विवेचना कर रही है."

नरसिंहपुर: नरसिंहपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 18 साल के छात्र ने एकतरफा प्यार में अपनी शिक्षिका के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. लड़का टीचर से मोहब्बत करता था और उसने शिक्षिका से जब मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत कर दी. इस बात से नाराज छात्र ने शिक्षिका को आग के हवाले कर दिया.

टीचर ने जैसे ही दरवाजा खोला, छात्र ने उनके ऊपर किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी

नरसिंहपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में किसी ने सोमवार की दोपहर 26 साल की शिक्षिका का दरवाजा खटखटाया. जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. इस घटना के तुरंत बाद शिक्षिका को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. टीचर ने उन पर पेट्रोल डालने वाले लड़के को पहचान लिया था.

शिक्षिका ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि जिस लड़के ने उनके ऊपर पेट्रोल डाला, वह कभी उनका स्टूडेंट था. वह उत्कृष्ट विद्यालय में अतिथि शिक्षक थीं. इसी दौरान सूर्यांश कोचर नाम के छात्र से उनकी जान-पहचान हुई. बीते दिनों 15 अगस्त में सूर्यांश ने उनके साथ छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट किए थे. उन्होंने इस बात की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल जीएस पटेल से की थी.

छात्र की हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था

जानकारी के मुताबिक छात्र की हरकतें पहले भी ठीक नहीं थीं, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था. और वह कल्याणपुर स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ रहा था. कल्याणपुर स्कूल के प्रिंसिपल ओपी कोरव ने बताया कि सूर्यांश बीते कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था. उसने स्कूल में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर जा रहा है.

नरसिंहपुर जिले के एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने बताया "आरोपी सूर्यांश कोचर को कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. पीड़ित शिक्षिका को इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया है. उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस हर एंगल से मामले की विवेचना कर रही है."

Last Updated : August 20, 2025 at 12:09 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT LOVE TEACHER NARSINGHPURNARSINGHPUR NEWSNARSINGHPUR ASP SANDEEP BHURIATEACHER SET ON FIRE NARSINGHPURSTUDENT SETS WOMAN TEACHER ON FIRE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों को मिली छुट्टी, तेल मालिश कराकर होंगे तरोताजा

चोर के लिए देव दूत बनी पुलिस, जान बचाने के लिए कंधे पर रख 1 KM दौड़ा थाना प्रभारी

मुर्गा-बकरा खाने के लिए नहीं भेजा गया, डिंडौरी कलेक्टर पर भड़के MLA ओमप्रकाश धुर्वे

यूट्यूब से चोरी की ट्रेनिंग, साफ कर दिया बैंक अधिकारी का घर, पकड़े जाने पर अजब खुलासे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.