नूंह में नौंवी कक्षा के छात्र की हत्या, 6 दिन बाद गली-सड़ी अवस्था में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Published : May 5, 2025 at 2:16 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:31 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में 6 दिन पहले लापता हुए 9वीं कक्षा के छात्र का गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृत लड़के की पहचान अरबाज खान पुत्र दीन मोहम्मद निवासी गांव रेवासन के रूप में हुई है. मृतक लड़के के पिता दीन मोहम्मद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मेरा लड़का अरबाज जिसकी उम्र 14 साल है. वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था. 29 अप्रैल की शाम को घर से गायब हुआ था. गत 30 अप्रैल को पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली. शरीर पर चोट के निशान: देर रात उसकी डेड बॉडी गली-सड़ी अवस्था में गांव के जंगल में मिली है. उन्होंने बताया कि उसके हाथ-पैर टूटे हुए हैं और पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं. इस घटना से गांव में गम और दहशत का माहौल है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि जिन आरोपियों ने लड़के की बेरहमी से हत्या की है. पुलिस उनको जल्द गिरफ्तार करें और न्याय दे. 6 दिन बाद गली-सड़ी अवस्था में मिला शव (Etv Bharat)

