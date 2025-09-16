ETV Bharat / state

गोरखपुर में पशु तस्करों ने बुझा दिया 'घर का चिराग'; पिता बोले- बेटा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करता, मेरा तो सहारा ही चला गया

घर के बाहर बैठे परिजन. ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने मंगलवार तड़के नीट की तैयारी कर रहे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी. अभ्यर्थी दीपक गुप्ता (19) को उनके पिता दुर्गेश गुप्ता डॉक्टर बनना चाह रहे थे. उन्होंने बताया कि वह 12वीं की परीक्षा देने के बाद नीट की तैयारी कर रहा था. दीपक के पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे, मदद करे. पिता ने बताया कि तस्करों को दीपक पर गोली चलाते समय तनिक भी तरस नहीं आया. उन्होंने 19 वर्षीय लड़के के मुंह में पिस्टल डालकर गोली मार दी. जिससे दीपक की मौत हो गई. उसकी मौत से हमारा सहारा छिन गया. उम्मीद टूट गई. इस घटना से न सिर्फ उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, बल्कि पूरे गांव के लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं. पिता ने बताया कि बड़ा बेटा दीपक था और छोटा प्रिंस, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले के आला अफसर ग्रामीणों के चल रहे प्रदर्शन और सड़क जाम को आश्वासन के साथ बड़ी मुश्किल से समाप्त करा पाए. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस घटना में जो भी लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मंगलवार को दीपक की चिता को उसके पिता ने मुखाग्नि दी.

गांव के प्रधान प्रदीप का कहना है कि पशु तस्कर बड़ी-बड़ी गाड़ियों पर पशुओं को लादकर रात भर घूम रहे हैं. आखिर पुलिस किस बात की निगरानी पुलिस करती है? इस घटना के साथ पुलिस और जिला प्रशासन को सही जांच की जरूरत है, जिससे स्पष्ट हो सके कि इस रैकेट में कौन लोग शामिल हैं.



इन मामलों में हुई कार्रवाई : गोरखपुर में 18 दिसंबर 2024 को पशु तस्करों ने रात के समय पशु चुराने का प्रयास किया था. पशु मालिक के साथ लगभग आधे घंटे तक उनका तांडव चला. उस समय 15 की संख्या में पशु तस्कर थे. वह एक गोवंश को अपने गाड़ी पर लाद भी लिए थे और फंसता हुआ देख पशु को लेकर फरार हो गए थे. मुकदमा दर्ज होने के बाद 21 अप्रैल 2025 को पशु तस्कर की गिरफ्तारी करने में गोरखपुर की कैंट पुलिस कामयाब हुई. पकड़ा गया पशु तस्कर बिहार के पश्चिमी चंपारण के धाना थाना क्षेत्र का निवासी था. उसका नाम अमन कुमार शुक्ला था. गोरखपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी. दीपक की हत्या में जो पशु तस्कर पुलिस के पकड़ में आया है वह कुशीनगर जिले के पटेरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इसी प्रकार जिले के खोराबार थाना क्षेत्र में 22 दिसंबर 2024 को पशु तस्कर दो पिकअप वैन पर पशुओं को लादकर लेकर जा रहे थे. इस बीच पुलिस ने तेजी दिखाई तो पशु तस्कर फरार हो गए. लेकिन उनके गिरफ्तारी का प्रयास जारी रहा. 28 मई 2025 को तस्करों को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्करों में इब्राहिम अंबेडकर नगर का रहने वाला था, जबिक मोहम्मद जुनैद बेलीपार थाना क्षेत्र और मुकेश भी गोरखपुर का रहने वाला था. इन सभी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था.



