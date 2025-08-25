प्रयागराज : नैनी क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा टीचर की प्रताड़ना से डिप्रेशन में चली गई है. स्कूल का नाम लेते ही सहम सी जाती है. छात्रा का पांच दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा है. छात्रा का कहना है कि टीचर क्लॉस में फेल करने की धमकी देते हैं. कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग से कुछ नहीं होगा, मेरी कोचिंग में पढ़ो नहीं तो तुम्हें फेल कर दूंगा. वहीं छात्रा के पिता ने नैनी थाने में तहरीर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मामला नैनी क्षेत्र के नई बाजार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल का है. छात्रा के पिता का कहना है कि फिजिक्स टीचर मनीष द्विवेदी कोचिंग पढ़ने का दबाव बनाते हैं. बेटी ऑनलाइन क्लॉस करती है. उसके क्लास में पढ़ने वाले कुछ छात्र और छात्राएं भी ऑनलाइन क्लास करते हैं. इस बात को लेकर टीचर मनीष छात्रों और छात्राओं को प्रताड़ित करते हैं.

स्कूल ने आरोपों को गलत बताया है. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता ने कहा- शिक्षक ने क्लास में पिटाई की : पिता ने बताया, बेटी 6 दिन पहले विद्यालय के क्लास में थी. टीचर मनीष ने अन्य छात्र-छात्राओं के सामने उसे डांटा और कहा कि ऑनलाइन क्लास करते हो, देखता हूं तुम कैसे पास होती हो. प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर पाएंगे. एक दिन पिटाई भी की थी. क्लास में मूर्गा बनाया जाता है. पिता ने कहा, इन्हीं सब बातों से उनकी बेटी डरी हुई है और डिप्रेशन में आ गई है. पिछले पांच दिन से अस्पताल में भर्ती है. स्कूल की बात करते ही वह डर जाती है.

बदल रही बात : स्कूल के प्रबंधक कृति प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि आरोप गलत है. छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर अस्पताल मिलने गया था. बात भी की है. वह बार-बार बात बदल रही है. स्वस्थ होने पर सही से बात की जाएगी. जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे.

आरोपी टीचर बोला- मैं कोचिंग नहीं पढ़ाता : वहीं आरोपी शिक्षक मनीष द्विवेदी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं. मैंने कभी भी किसी भी छात्र के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया है. मैं कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता हूं. बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है हमेशा मैंने उसकी मदद ही की है. डीसीपी यमुनापार विवेक चंद यादव ने कहा कि परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है. एसीपी करछना को जांच दी गई है. जो भी दोषी होगा उसपर एक्शन लेंगे.

