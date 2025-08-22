चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र परिषद चुनाव 2025-26 की आधिकारिक घोषणा कर दी है. चुनाव 3 सितम्बर को आयोजित होंगे, जिनमें लगभग 16,000 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस बार शहर के 11 कॉलेज भी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा होंगे.

आचार संहिता लागू

डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) प्रो. अमित चौहान ने बताया कि चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है. गाड़ियों में चुनाव प्रचार, विरोध प्रदर्शन और अनुशासनहीनता पर सख्त पाबंदी रहेगी. सभी छात्रों को मतदान के दिन अपना यूनिवर्सिटी आई-कार्ड लाना अनिवार्य होगा.

3 सितम्बर को होंगे स्टूडेंट इलेक्शन (Etv Bharat)

ऐसे रहेगी नामांकन प्रक्रिया

27 अगस्त को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक प्रेसिडेंट और अन्य पदों के लिए नामांकन दाखिल होंगे. उसी दिन सुबह 10:35 पर जांच प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर 12 बजे विभागीय स्तर पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी. आपत्तियां दर्ज करने का समय 27 अगस्त को दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक तय किया गया है. दोपहर 2:30 बजे तक डीएसडब्ल्यू की ओर से उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी.

28 अगस्त तक नाम वापसी

28 अगस्त को सुबह 10:00 बजे नाम वापसी प्रक्रिया शुरू होगी. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. उसी दिन दोपहर 2:30 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

मतदान और परिणाम एक ही दिन

3 सितम्बर को सुबह 9:30 बजे से मतदान शुरू होगा. विभागीय स्तर पर मतदान समाप्त होने के बाद पदाधिकारियों की मतपेटियां संबंधित ब्लॉक के रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर जिम्नेजियम हॉल में लाई जाएंगी. दोपहर 12:00 बजे से संबंधित विभागों में परिणाम प्रदर्शित होंगे. पदाधिकारियों के नतीजे भी 3 सितम्बर को जिम्नेजियम हॉल में घोषित कर दिए जाएंगे.

8 सितम्बर को विभागीय प्रतिनिधियों (डी.आर.) का परिणाम संबंधित चेयरमैन और निदेशक डीएसडब्ल्यू कार्यालय को भेजेंगे. 11 सितम्बर को सुबह 11 बजे चुनाव प्रक्रिया का समापन होगा. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार छात्र संगठनों को किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, छात्रों को मतदान केंद्र पर केवल अपने पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश मिलेगा.

