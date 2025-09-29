ETV Bharat / state

भिलाई के अटारी एनीकट में डूबा छात्र, एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

7वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र गजेंद्र पटेल अपने साथियों के साथ खारुन नदी पर बने एनीकट पर नहाने गया था.

भिलाई के अटारी एनीकट में डूबा छात्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
भिलाई: कुम्हारी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों ने बताया कि उनका साथी एनीकट के गहरे पानी में डूब गया. आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी. पानी में डूबे छात्र गजेंद्र पटेल की तलाश में एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया. छात्र की तलाश करते करते रात का वक्त हो गया. अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा. आज सुबह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया गया है.

7वीं कक्षा का छात्र एनीकट में डूबा: सुबह होते ही एसडीआरएफ की टीम फिर से खारुन नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतर चुकी है. लापता छात्र की तलाश की जा रही है. एसडीआरएफ टीम कुम्हारी के प्रभारी योगेश्वर वर्मा ने बताया कि ''महामायापारा निवासी गजेन्द्र पटेल, पिता नंद लाल पटेल (13 साल) 7 वीं कक्षा में पढ़ाई करता है.

नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा: लापता छात्र अपने तीन-चार साथियों के साथ घर से घूमने निकला था. घूमते हुए खारुन नदी में बने अटारी एनीकट के पास सभी बच्चे पहुंचे. वहां पहुंचने पर गजेंद्र ने नहाने की बात कही. बाकी छात्रों ने एनीकट में नहाने से इंकार कर दिया. लापता छात्र के साथियों ने बताया कि गजेंद्र को साथियों ने नहाने से रोका लेकिन वो नहीं माना और नहाने के लिए एनीकट में उतर गया. पानी गहरा होने की वजह से वो डूबने लगा. मदद के लिए गजेंद्र ने आवाज लगाई लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया. साथी छात्रों ने तुरंत घटना की सूचना परिवारवालों को दी. परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

धमतरी के खारुन नदी में डूबा ग्रामीण: 27 सितंबर को भी धमतरी में एक ग्रामीण डूब गया. दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ भखारा थाना इलाके में जहां नदी में नहाने के लिए उतार युवक तेज धारा में फंसकर बह गया. युवक के नदी में डूबने की खबर जैसे ही इलाके में फैली लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. आनन फानन में गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया. गोताखोरों की टीम ने काफी देर तक पानी में डूबे युवक की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं मिला.

