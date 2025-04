ETV Bharat / state

कोटा में नीट स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत! चाय पीने आया था थड़ी पर, गश खाकर गिरा - DEATH OF NEET STUDENT IN KOTA

कुन्हाड़ी थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 15, 2025 at 11:05 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:28 AM IST 2 Min Read

कोटा: शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में 22 वर्षीय स्टूडेंट की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. युवक चाय पीने थड़ी पर पहुंचा था. वह चाय बनने का इंतजार कर रहा था कि बैठे-बैठ ही गश खाकर गिर गया. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसका एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया. युवक मूल रूप से पाली जिले का रहने वाला था. उसकी मौत का स्पष्ट कारण फिलहाल सामने नहीं आया है. यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा. हालांकि चिकित्सक प्रारंभिक तौर पर हृदय गति रुकने को मौत का कारण मान रहे हैं. कुन्हाड़ी थाने के एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि युवक का नाम तेजकरण है, जो पाली जिले के तेजपुर थाना इलाके के गढ़वाड़ा गांव निवासी था. वह सुबह 7:30 बजे अपने अस्थायी निवास से पढ़ने लाइब्रेरी पहुंचा था. वहां से सुबह 8:30 बजे कुन्हाड़ी पानी की टंकी के नजदीक सेंट्रल बैंक के सामने थड़ी पर चाय पीने गया. थड़ी पर दुकानदार से चाय बनाने को बोला और पट्टी पर बैठ गया. चाय बनती उसके पहले ही तेजकरण गश खाकर गिर गया. पढ़ें: बूंदी में चलती कार में युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत थड़ी पर चाय बना रही महिला ने इसे देखा और आसपास के लोगों को बताया. इसके बाद 108 एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया. फिलहाल इसके नाम पते लिए गए हैं. परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि यह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की तैयारी कर रहा था. इसके लिए रोज लाइब्रेरी में आकर पढ़ता था.

