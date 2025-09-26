ETV Bharat / state

डिवाइस के सामने सिर्फ हाथ दिखाकर 'पाम पे' से कर सकेंगे भुगतान, छात्रों ने तैयार किया नया पेमेंट सिस्टम

नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई-नई तरह की तकनीकें विकसित हो रही हैं, जिससे लोगों को कई तरह के कार्यों को करने में आसानी भी हो रही है. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रों की टीम ने 'पाम पे' नाम से एक नया पेमेंट सिस्टम विकसित किया है. इसकी तकनीक के जरिए व्यक्ति सेंसर के सामने अपना हाथ दिखाकर पेमेंट कर सकता है. इसके लिए व्यक्ति के हाथ के अंदर की नसों को स्कैन कर उसे बैंक के डेटा के साथ जोड़ा जाएगा और इस तरह का डेटा बेस बनाया जाएगा. फिर उस डेटा को एक डिवाइस में स्टोर करके इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट करने में किया जा सकेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक और इस प्रोजेक्ट की टीम के सदस्य छात्र आशीष ने बताया कि हमने एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डिजाइन किया है, जो हाथ के अंदर मौजूद वेंस के माध्यम से पेमेंट कराएगा. इन नसों को आईआर लाइट से विजिबल बनाते हैं और फिर एनआईएफ कैमरा से उनको कैच कराते हैं. इसमें आपका डेटा जो है वह हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड होता है. उसके साथ मैप करके आपको वेरीफाइड किया जाता है और फिर पेमेंट प्रोसेस की जाती है.

आशीष शर्मा, छात्र (ETV BHARAT)

तीन स्टेप का काम होगा एक स्टेप में: आशीष ने आगे बताया, हमने उसे टेक्नीफाई कर 'पाम पे' से कनेक्ट किया है. यूपीआई में जो काम तीन स्टेप से होता है उसे हम पाम पे की मदद से एक स्टेप में ही कर सकते हैं. हालांकि अभी यह प्रोटोटाइप है, हम इसका ट्रायल कर सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी में लागू करना चाहते हैं. इसके बाद इस तकनीक को दूसरे स्कूल-कॉलेज के लिए भी सजेस्ट करेंगे. हमने इसका पेटेंट फाइल कर दिया है. पेटेंट रजिस्टर होने के बाद भविष्य में बड़े डेटाबेस के लिए काम करने की तैयारी करेंगे. पहले हम ऑफिस और लिमिटेड स्टाफ वाले संस्थानों को रीचआउट करेंगे, ताकि इतने लोगों का डाटा बेस बनाकर हम इसे वहां लागू कर सकें.