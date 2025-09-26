डिवाइस के सामने सिर्फ हाथ दिखाकर 'पाम पे' से कर सकेंगे भुगतान, छात्रों ने तैयार किया नया पेमेंट सिस्टम
पेमेंट प्रक्रिया को सुरक्षित करने के साथ उसे तेज करने के लिए लगातार नई तकनीक लाई जा रही है. जानिए पाम पे के बारे में..
Published : September 26, 2025 at 4:38 PM IST
नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई-नई तरह की तकनीकें विकसित हो रही हैं, जिससे लोगों को कई तरह के कार्यों को करने में आसानी भी हो रही है. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रों की टीम ने 'पाम पे' नाम से एक नया पेमेंट सिस्टम विकसित किया है. इसकी तकनीक के जरिए व्यक्ति सेंसर के सामने अपना हाथ दिखाकर पेमेंट कर सकता है. इसके लिए व्यक्ति के हाथ के अंदर की नसों को स्कैन कर उसे बैंक के डेटा के साथ जोड़ा जाएगा और इस तरह का डेटा बेस बनाया जाएगा. फिर उस डेटा को एक डिवाइस में स्टोर करके इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट करने में किया जा सकेगा.
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक और इस प्रोजेक्ट की टीम के सदस्य छात्र आशीष ने बताया कि हमने एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डिजाइन किया है, जो हाथ के अंदर मौजूद वेंस के माध्यम से पेमेंट कराएगा. इन नसों को आईआर लाइट से विजिबल बनाते हैं और फिर एनआईएफ कैमरा से उनको कैच कराते हैं. इसमें आपका डेटा जो है वह हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड होता है. उसके साथ मैप करके आपको वेरीफाइड किया जाता है और फिर पेमेंट प्रोसेस की जाती है.
तीन स्टेप का काम होगा एक स्टेप में: आशीष ने आगे बताया, हमने उसे टेक्नीफाई कर 'पाम पे' से कनेक्ट किया है. यूपीआई में जो काम तीन स्टेप से होता है उसे हम पाम पे की मदद से एक स्टेप में ही कर सकते हैं. हालांकि अभी यह प्रोटोटाइप है, हम इसका ट्रायल कर सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी में लागू करना चाहते हैं. इसके बाद इस तकनीक को दूसरे स्कूल-कॉलेज के लिए भी सजेस्ट करेंगे. हमने इसका पेटेंट फाइल कर दिया है. पेटेंट रजिस्टर होने के बाद भविष्य में बड़े डेटाबेस के लिए काम करने की तैयारी करेंगे. पहले हम ऑफिस और लिमिटेड स्टाफ वाले संस्थानों को रीचआउट करेंगे, ताकि इतने लोगों का डाटा बेस बनाकर हम इसे वहां लागू कर सकें.
बिना मोबाइल होगा पेमेंट: उन्होंने आगे बताया कि यूपीआई से पेमेंट के लिए मोबाइल की जरूरत होती है, जबकि इस सिस्टम से पेमेंट के किए मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप हाथ दिखाकर ही पेमेंट कर सकेंगे. यह बिलकुल नई तकनीक होगी. अभी तक सिर्फ आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही पैसे निकालने का चलन है, लेकिन, यह सार्वजनिक तौर पर दुकानों और आउटलेट्स पर भुगतान करने के लिए उपलब्ध नहीं है. आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम ज्यादातर मनी ट्रांसफर वाले ही करते हैं, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दुकान और संस्थानों में पेमेंट किया जा सकेगा.
यहां हुआ तकनीक का प्रदर्शन: दरअसल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की तरफ से नई दिल्ली के फेडरेशन हाउस में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया गया. इस सम्मेलन का विषय 'साथ मिलकर नवाचार: उद्योग–अकादमी सहयोग' रहा. पहले दिन नीति निर्माता, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्थाओं एवं उद्योग के नेताओं ने भारत की अनुसंधान प्राथमिकताओं पर चर्चा की और उद्योग-अकादमी साझेदारी को मजबूत करने के उपाय सुझाए. साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, उन्नत रोबोटिक्स, और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 60 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ. इसी प्रदर्शनी में शारदा यूनिवर्सिटी के ने इस नए पेमेंट सिस्टम का प्रदर्शन किया.
यह भी पढ़ें-
मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए काम की खबर, अब AI बेस्ड सिस्टम से कर सकेंगे मधुमक्खियों की देखभाल, जानिए क्या है तरीका
'हेल्मेट मैन' के नाम से मशहूर राघवेंद्र पहुंचे KBC, कभी घर बेचकर अपनी मुहिम को रखा था जिंदा