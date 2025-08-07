सहरसा : बिहार के सहरसा से दर्दनाक मामला सामने आया है. बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर स्थित शशिकला मध्य विद्यालय के कैम्पस से 8वीं के छात्र का शव मिला है. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

स्कूल कैंपस में छात्र का शव मिला : शव मिलने की सूचना मिलते ही आस पास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल का घेराव करते हुए स्कूल प्रसासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. मृत छात्र की पहचान बिट्टू कुमार (14 वर्ष) के रूप में की गई है, जो शशिकला मध्य विद्यालय में ही 8वीं कक्षा में पढ़ता था.

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

'स्कूल गया लेकिन वापस नहीं लौटा' : बताया जाता है कि बिट्टू कल (बुधवार) से ही लापता था. इस बीच परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे. मृतक के पिता का कहना है कि उसका लड़का कल स्कूल गया था लेकिन शाम तक वापस घर नहीं लौटा. काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका.

''आज सुबह जब स्कूल खुला तो स्कूल के बगल वाली गली में छात्र का शव पड़ा हुआ था. हाथ में जलने का निशान पाया गया. उसकी हत्या की गई है. इसमें स्कूल के हेडमास्टर का हाथ है.''- विष्णु देव पंडित, मृत छात्र के चाचा

शिक्षकों ने क्या कहा? : वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि छात्र कल स्कूल आया था लेकिन स्कूल बंद होने के बाद सभी छात्र और शिक्षक निकल गए थे. आज सुबह स्कूल पहुंचने पर लोगों की भीड़ जुटी थी और छात्र का शव स्कूल के बगल वाली गली में पड़ा हुआ मिला.

जांच में जुटी पुलिस और FSL की टीम : वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचा. लोगों ने पुलिस के सामने अपना विरोध भी जताया. सदर एसडीपीओ आलोक कुमार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है.

मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलि (ETV Bharat)

''छात्र के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस और FSL की टीम पहुंची हुई है. मृत छात्र के हाथ में जलने का निशान पाया गया है. प्रथम दृष्टया लग रहा है कि करंट लगने से छात्र की मौत हुई है. फिलहाल मृत छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, पुलिस सभी बिंदुओ पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है.''- आलोक कुमार, सदर एसडीपीओ

