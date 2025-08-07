Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बिहार के स्कूल कैंपस में छात्र का शव मिला, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप - STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL

गुरुवार को सहरसा में उस वक्त हलचल मच गई जब एक छात्र का शव बरामद किया गया. मामले की तफ्तीश की जा रही है. पढ़ें

STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL
इसी स्कूल कैंपस में मिला शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read

सहरसा : बिहार के सहरसा से दर्दनाक मामला सामने आया है. बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर स्थित शशिकला मध्य विद्यालय के कैम्पस से 8वीं के छात्र का शव मिला है. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

स्कूल कैंपस में छात्र का शव मिला : शव मिलने की सूचना मिलते ही आस पास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल का घेराव करते हुए स्कूल प्रसासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. मृत छात्र की पहचान बिट्टू कुमार (14 वर्ष) के रूप में की गई है, जो शशिकला मध्य विद्यालय में ही 8वीं कक्षा में पढ़ता था.

STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

'स्कूल गया लेकिन वापस नहीं लौटा' : बताया जाता है कि बिट्टू कल (बुधवार) से ही लापता था. इस बीच परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे. मृतक के पिता का कहना है कि उसका लड़का कल स्कूल गया था लेकिन शाम तक वापस घर नहीं लौटा. काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका.

''आज सुबह जब स्कूल खुला तो स्कूल के बगल वाली गली में छात्र का शव पड़ा हुआ था. हाथ में जलने का निशान पाया गया. उसकी हत्या की गई है. इसमें स्कूल के हेडमास्टर का हाथ है.''- विष्णु देव पंडित, मृत छात्र के चाचा

शिक्षकों ने क्या कहा? : वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि छात्र कल स्कूल आया था लेकिन स्कूल बंद होने के बाद सभी छात्र और शिक्षक निकल गए थे. आज सुबह स्कूल पहुंचने पर लोगों की भीड़ जुटी थी और छात्र का शव स्कूल के बगल वाली गली में पड़ा हुआ मिला.

जांच में जुटी पुलिस और FSL की टीम : वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचा. लोगों ने पुलिस के सामने अपना विरोध भी जताया. सदर एसडीपीओ आलोक कुमार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है.

STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL
मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलि (ETV Bharat)

''छात्र के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस और FSL की टीम पहुंची हुई है. मृत छात्र के हाथ में जलने का निशान पाया गया है. प्रथम दृष्टया लग रहा है कि करंट लगने से छात्र की मौत हुई है. फिलहाल मृत छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, पुलिस सभी बिंदुओ पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है.''- आलोक कुमार, सदर एसडीपीओ

ये भी पढ़ें :-

दरभंगा संस्कृत विवि तालाब में मिला छात्रा का शव, साथ में आया लड़का गायब

कटिहार में स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग की मौत, हत्या या सुसाइड में उलझी गुत्थी, तीन साल से कर रहा था पढ़ाई

सुपौल में दसवीं के छात्र का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका

सहरसा : बिहार के सहरसा से दर्दनाक मामला सामने आया है. बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर स्थित शशिकला मध्य विद्यालय के कैम्पस से 8वीं के छात्र का शव मिला है. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

स्कूल कैंपस में छात्र का शव मिला : शव मिलने की सूचना मिलते ही आस पास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल का घेराव करते हुए स्कूल प्रसासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. मृत छात्र की पहचान बिट्टू कुमार (14 वर्ष) के रूप में की गई है, जो शशिकला मध्य विद्यालय में ही 8वीं कक्षा में पढ़ता था.

STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

'स्कूल गया लेकिन वापस नहीं लौटा' : बताया जाता है कि बिट्टू कल (बुधवार) से ही लापता था. इस बीच परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे. मृतक के पिता का कहना है कि उसका लड़का कल स्कूल गया था लेकिन शाम तक वापस घर नहीं लौटा. काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका.

''आज सुबह जब स्कूल खुला तो स्कूल के बगल वाली गली में छात्र का शव पड़ा हुआ था. हाथ में जलने का निशान पाया गया. उसकी हत्या की गई है. इसमें स्कूल के हेडमास्टर का हाथ है.''- विष्णु देव पंडित, मृत छात्र के चाचा

शिक्षकों ने क्या कहा? : वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि छात्र कल स्कूल आया था लेकिन स्कूल बंद होने के बाद सभी छात्र और शिक्षक निकल गए थे. आज सुबह स्कूल पहुंचने पर लोगों की भीड़ जुटी थी और छात्र का शव स्कूल के बगल वाली गली में पड़ा हुआ मिला.

जांच में जुटी पुलिस और FSL की टीम : वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचा. लोगों ने पुलिस के सामने अपना विरोध भी जताया. सदर एसडीपीओ आलोक कुमार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है.

STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL
मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलि (ETV Bharat)

''छात्र के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस और FSL की टीम पहुंची हुई है. मृत छात्र के हाथ में जलने का निशान पाया गया है. प्रथम दृष्टया लग रहा है कि करंट लगने से छात्र की मौत हुई है. फिलहाल मृत छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, पुलिस सभी बिंदुओ पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है.''- आलोक कुमार, सदर एसडीपीओ

ये भी पढ़ें :-

दरभंगा संस्कृत विवि तालाब में मिला छात्रा का शव, साथ में आया लड़का गायब

कटिहार में स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग की मौत, हत्या या सुसाइड में उलझी गुत्थी, तीन साल से कर रहा था पढ़ाई

सुपौल में दसवीं के छात्र का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका

For All Latest Updates

TAGGED:

स्कूल कैंपस में मिला छात्र का शवSAHARSA STUDENT DEATHसहरसा में छात्र की हत्याSAHARSA NEWSSTUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

गंगोत्री यात्रा का प्रमुख पड़ाव है धराली, बादल फटने से हुआ तबाह, देखिए तस्वीरें

उत्तरकाशी धराली आपदा: MI-17 और चिनूक से होगा रेस्क्यू, सेंसर से खोजे जाएंगे मलबे में दबे लोग

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना से किया इनकार, आपदा के पीछे बताई ये दो वजह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.