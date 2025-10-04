ETV Bharat / state

बच्चे ने की टीचर की शिकायत, मंत्री हीरालाल बोले, 'म्हारो नम्बर ले ल, माड़साब न आव तो फोन कर दी ज'

मंत्री ने हाड़ौती भाषा में कहा, 'तू म्हारो नम्बर ले ल, काई भी बात हो, तो फोन कर दी ज. बाद में कहा कि 'माड़साब ना हो तो फोन कर दी ज.' इस दौरान वहां उपस्थित लोगों की हंसी छूट गई, लेकिन बच्चों ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें मंत्री नागर के नंबर सेव करने लगा. तब मंत्री ने पूछा नम्बर सेव करना आता है, या नहीं? तब बच्चे ने मना कर दिया. ऐसे में मंत्री ने पास बैठे जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल को मोबाइल दिया और सेव करने के लिए कहा. इसी दौरान स्कूल शिक्षक पर विद्यालय भवन का मलबा चुराकर अपने घर ले जाने को लेकर की शिकायत भी की. साथ ही स्कूल छत की पट्टियां और पत्थर ले जाने का आरोप लगाया. इस पर ऊर्जा मंत्री नागर ने शिक्षक को निर्माण सामग्री वापस लाने के निर्देश दिए. सामग्री वापस नहीं लाने पर शिक्षक के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की बात कही. साथ ही रोजाना समय से स्कूल आने के लिए पाबंद किया.

कोटा: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं. इस दौरान ईदलपुरा में आयोजित चौपाल में जनसुनवाई के दौरान एक स्कूली छात्र ने उनसे टीचर के समय पर स्कूल नहीं आने की शिकायत की. इस मंत्री ने नाराजगी जताई और शिक्षक को समय पर आने के लिए पाबंद किया. उन्होंने छात्र से यह भी कह दिया कि मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, अगर अभी कोई शिकायत हो, तो मुझे फोन कर देना.

ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शनिवार को मोरु कलां, लोढाहेड़ा, दिल्लीपुरा और दीगोद के ग्राम सेवा शिविरों का अवलोकन करने पहुंचे. इसके बाद नागर ने गुरायता, बोरीना खुर्द, तरकस्या, विजयपुर, कुदैत, कोटडी, घानाहेड़ा, लक्ष्मीपुरा गांव में ग्राम चौपाल कर जनसंवाद किया. दिल्लीपुरा में लगे शिविर का अवलोकन किया, तो ग्रामीणों ने स्कूल बिल्डिंग के जर्जर होने और ठेकेदार के घटिया निर्माण कराए जाने की शिकायत की. जिस पर मंत्री नागर स्कूल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे. जहां स्कूल भवन का फर्श जगह-जगह से उखड़ा हुआ मिला. वहीं दीवार में भी दरारें मिली. मंत्री नागर ने टाइल उखड़वाई, तो बड़े-बड़े गड्ढे मिले. जिन पर ठेकेदार ने लीपापोती कर रखी थी. जर्जर भवन की स्थिति को देखकर मंत्री नागर ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई. उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कर फटकार लगाई. मंत्री नागर ने निर्माण करने वाली संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने व वसूली करने के आदेश दिए. उन्होंने फोन पर कहा कि सारी वस्तुस्थिति की जानकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दूंगा.

जिला प्रमुख ने किया स्कूल का निरीक्षण: गांव कोटडी में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल को भी स्कूल का स्टाफ गायब मिला. इसके बाद जिला प्रमुख ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया. इसके बाद मंत्री नागर ने सीबीईओ को फोन कर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि देर से आने वाले और पूरे समय नहीं रुकने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने स्कूल के बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी अवगत कराने के लिए कहा. इस दौरान मंत्री नागर ने कहा कि हर गांव स्वच्छ होना चाहिए. कहीं पर भी कीचड़ बर्दाश्त नहीं होगा. स्कूलों में शिक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही की गई, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने क्षेत्र में बहने वाली हरीशचंद सागर नहर के जीर्णोद्धार को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया.