मुजफ्फरनगर: जिले में 12वीं के छात्र ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. आरोप है, कि छात्र की फीस जमा नहीं थी. इसकी वजह से न सिर्फ उसे पीटा गया बल्कि उसकी चोटी काटकर, माथे का तिलक भी मिटा दिया गया. इससे आहत छात्र ने सुसाइड कर लिया. घटना से गुस्साए सैकड़ों लोग स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं. यह मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के दुर्गनपुर खेड़ा गांव में स्थित जेके एकेडमी स्कूल का है.

मृत छात्र का नाम भीम (17) था. वह स्कूल में 12वीं का स्टूडेंट था. आरोप है कि फीस न जमा करने पर स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने भीम को पीटा. इसके बाद हाथ-पैर बांधे और उसकी चोटी काट दी. माथे का तिलक भी मिटा दिया. इसी से आहत होकर भीम ने 7 अगस्त को सुसाइड कर लिया था.

सीसीटीवी फुटेज की मांग: भीम के पिता देवपाल किसान हैं. भीम अपने घर का इकलौता बेटा था. उसकी पांच बहने हैं. पिता का आरोप है, कि स्कूल प्रबंधन ने उस दिन उनके बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया. अब पता चला है, कि बच्चे को टॉर्चर किया गया था. अब हम स्कूल परिसर के अंदर के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की मांग कर रहे हैं. इससे पूरी घटना सामने आएगी.

छात्रों ने लगाए यह आरोप: स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विशु ने बताया मैंने एक बार चोटी रखी थी. मैं लाइन में खड़ा था तो सर ने बुलाया और बोले यह चोटी क्यों रखी है? फिर उन्होंने कहा कि यहां चोटी नहीं रख सकते और कल इसको कटवाकर ही आना. अगले दिन फिर मैं स्कूल आया तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया था.

स्कूल प्रबंधक हुआ फरार: छात्र ने बताया कि बहुत से छात्र हैं, जिनके साथ पहले ऐसी घटना हुई है. राहुल सर ने मेरी चोटी कटवाई थी. छात्रों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रिंसिपल राहुल पवार और वाइस प्रिंसिपल दिलशाद ने इस तरह का व्यवहार किया है. इससे पहले भी छात्रों को परेशान किया जाता है. घटना के बाद से स्कूल प्रबंधक ताला लगाकर फरार हो गया है. इससे स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की शिक्षा अधर में लटक गई है.

बच्चे की मौत में स्कूल का हाथ: भीम के दादा दशरथ ने बताया कि यह पूरा स्कूल प्रबंधन का मामला है. उसने किसी को कुछ बताया नहीं था. हम लोगों ने भी अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन अब पता चला है कि मैटर पूरा स्कूल से जुड़ा है. आत्महत्या करने का कारण स्कूल को ही पता है.

शायद उसको पता लग गया था, कि स्कूल में गलत काम होते हैं. बच्चे ने उनको आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसे टॉर्चर किया गया. टीचर ने उसको धमकी दी थी, कि रेस्टीकेट कर दूंगा और कहीं एडमिशन नहीं होने दूंगा. अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए.

धरने की सूचना पर बुढाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस का कहना है, कि अभी तक परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है. बुढ़ाना एबीएसए किरण यादव भी मौके पर पहुंचीं और पीड़ित परिवार से बात की. स्कूल में पढ़ रहे छात्रों से पूरे मामले की जानकारी ली गई है.

