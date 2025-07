ETV Bharat / state

Published : July 17, 2025 at 7:48 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 7:53 AM IST

नालंदा: नालंदा में बुधवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़े नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करा रहे आरपीएस स्कूल के लेखपाल (इंविजिलेटर), कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर, एक अभ्यर्थी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नूरसराय थाना क्षेत्र के मकनपुर आरपीएस स्कूल परीक्षा केंद्र पर हुई है. ब्लूटूथ से नकल करते मिला अभ्यर्थी: बता दें कि मामले का पता तब चला जब परीक्षा केंद्र के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर रहे एक अभ्यर्थी को रंगे हाथों पकड़ा गया. वहीं, जब अभ्यर्थी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे यह डिवाइस परीक्षा केंद्र पर तैनात वीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने ही मुहैया कराई थी. मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat) सॉल्वर गैंग में कोचिंग सेंटर भी शामिल: प्रवीण कुमार उसी स्कूल में लेखपाल के पद पर भी कार्यरत है. अभ्यर्थी ने बताया कि यह पूरी सेटिंग उसके दोस्त विजय कुमार के माध्यम से हुई थी. पुलिस ने जब वीक्षक प्रवीण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो रैकेट का तार बिहारशरीफ स्थित एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा मिला.

