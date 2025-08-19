सरगुजा: बारिश से बढ़ते मौसमी बीमारियों के बीच एनएचएम कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित दस सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करने वाले संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये है. एनएचएम की इस हड़ताल में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के साथ ही लैब टेक्नीशियन भी शामिल है.

NHM की हड़ताल के कारण प्रदेश के साथ ही सरगुजा में भी शहरी, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो गई है. मौसमी बीमारियों के सीजन में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सरगुजा के यूपीएचसी नवापारा में अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है जबकि अस्पताल में महज एक या दो नियमित चिकित्सक ही पदस्थ है.

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अर्बन सीएचसी में दिखी लंबी लाइन: एनएचएम कर्मियों की बेमियादी हड़ताल के कारण पहले दिन ही जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है. जिला अस्पताल से लेकर पीएचसी, सीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए है. इस हड़ताल का असर शहर के नवापारा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला. जहां अस्पताल के अंदर और बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी रही.. इस अस्पताल में सिर्फ एक मनोरोग विशेषज्ञ और एक शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ही नियमित है जबकि बाकी अभी सुविधाएं संविदाकर्मियों के भरोसे है. अस्पताल में प्रतिदिन की ओपीडी वर्तमान में 450 से 500 के बीच जाती है. ऐसे में इस हड़ताल के कारण अस्पताल आने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

सरगुजा के अस्पतालों में भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के साथ ही सरगुजा संभाग में भी सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञा, फिजियोथेरेपिस्ट सहित अन्य चिकित्सक संविदा के रूप में सेवाएं दे रहे है. नियमित चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी के कारण अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी इन एनएचएम के संविदाकर्मियों पर है. एनएचएम में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी विगत 20-22 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे है और यही वजह है कि संविदाकर्मियों द्वारा वर्षों से दस सूत्रीय मांगों को लेकर समय समय पर ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किए गए.

हाल ही में अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी लेकिन शासन से उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया. यही वजह है कि सोमवार से एनएचएम के संविदाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए है. संविदाकर्मियों के हड़ताल पर जाने से पीएचसी, सीएचसी के साथ ही जिला अस्पतालों में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से व्यवस्थाएं पहले दिन ही चरमरा गई. इस दौरान संविदा कर्मियों ने संभाग मुख्यालय के एसबीआई कलेक्टोरेट ब्रांच के सामने धरना प्रदर्शन किया.

एसएनसीयू भी हुआ प्रभावित: इतना ही नहीं एनएचएम के कर्मचारी एसएनसीयू में भी तैनात है. पिछली बार के सांकेतिक हड़ताल में एनएचएम ने एसएनसीयू की सेवाएं जारी रखी थी लेकिन इस बार उन्होंने अपनी एसएनसीयू की सेवाएं भी बंद कर दी है. जिससे बच्चों के एसएनसीयू में चिकित्सक व नर्सिग स्टाफ की कमी देखी गई.

डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के साथ ही लैब टेक्नीशियन की हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन: एनएचएम के संविदाकर्मी संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, योग्यता एवं कार्य अनुभव के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू कर ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा के साथ ही सामाजिक- आर्थिक सुरक्षा का ध्यान करते हुए अस्पतालों में कार्यरत एचडब्ल्यूसी संगवारी की सेवा निरंतर करते हुए पद को आरओपी में स्वीकृति की मांग की गई है.