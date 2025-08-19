ETV Bharat / state

खनन व्यवसायियों की हड़ताल जारी, कांग्रेस एमएलए का दावा, 'सरकार को 7500 करोड़ का नुकसान, 14 लाख बेरोजगार' - STRIKE OF MINING BUSINESSMEN

विभिन्न मांगों को लेकर खनन व्यवसायियों की हड़ताल जारी है. बूंदी के डाबी क्षेत्र में भी इसका खासा असर नजर आ रहा है.

Mine lying deserted due to strike
हड़ताल से सूनी पड़ी खदान (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 7:57 PM IST

5 Min Read

बूंदी: राजस्थान की अर्थव्यवस्था और निर्माण उद्योग को झकझोर देने वाली खनन व्यवसायियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही. यह हड़ताल अब केवल खनन व्यवसाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके असर से सरकारी विकास कार्य, निजी निर्माण, परिवहन और मजदूरों की रोजी-रोटी पर गहरा संकट छा गया है. प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब खनन, क्रेशर, बजरी ट्रक ऑपरेटर्स, मार्बल–ग्रेनाइट उद्योग और ठेकेदार संगठन एक साथ आकर सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद हुए हैं.

डाबी खनन क्षेत्र में पसरा सन्नाटा: बूंदी जिले का डाबी क्षेत्र, जो सेंड स्टोन खनन के लिए प्रदेशभर में जाना जाता है, इस समय सूना पड़ा है. 19 दिनों से यहां न खनन हो रहा है और न ही पत्थरों की ढुलाई. बड़े-बड़े खनन गड्ढे खामोशी की गवाही दे रहे हैं. मजदूरों के घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है. अकेले डाबी क्षेत्र में 50 हजार से अधिक मजदूर, ट्रक चालक और कारीगर बेरोजगार हो गए हैं. हजारों मजदूर रोजगार की तलाश में अन्य जिलों और राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं.

कांग्रेस विधायक बोले,' विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा' (ETV Bharat Bundi)

हड़ताल से थमा विकास कार्य: खनन व्यवसायियों की हड़ताल का सबसे बड़ा असर निर्माण कार्यों पर पड़ा है. बजरी और गिट्टी की आपूर्ति रुकने से सरकारी सड़क और पुल निर्माण ठप है. निजी स्तर पर मकान और कॉलोनियों का निर्माण भी थम गया है. मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स उद्योग ने भी हड़ताल का समर्थन दिया है. ऐसे में ईंट, सरिया, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल कारोबार तक प्रभावित हो गया है.

सरकार को राजस्व का भारी नुकसान: बूंदी सेंड स्टोन माइंस ओनर विकास समिति के सचिव अशोक जैन का कहना है कि 19 दिनों की हड़ताल के कारण अब तक सरकार को करोड़ों रुपयों की रॉयल्टी का नुकसान हो चुका है. साथ ही प्रदेश में 14 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. उनका कहना है कि सरकार यदि समय रहते व्यावसायिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में यह हड़ताल और व्यापक रूप ले सकती है.

व्यवसायियों का दर्द- 'सरकार सिर्फ राजस्व चाहती है, हमारी नहीं सुनती': सचिव अशोक जैन का कहना है कि सरकार को केवल रॉयल्टी चाहिए, जबकि व्यापारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा हम चाहते हैं सरकार, व्यापारी और ठेकेदारों के बीच समन्वय करे. सरकार को राजस्व भी मिले और व्यापारियों को भी राहत. लेकिन हकीकत यह है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ. यूनाइटेड स्टोन क्रेशर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नियाज अहमद निक्कू ने कहा कि छोटे खान मालिकों पर सरकार की नीतियां भारी पड़ रही हैं. रॉयल्टी, ओवरलोडिंग और ड्रोन सर्वे के आदेशों ने उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है.

मजदूरों की पीड़ा, रोजी-रोटी छिन गई: हड़ताल का सबसे बुरा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है. जो मजदूर रोजाना खदानों और क्रेशर पर काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे, वे अब बेरोजगार हो गए हैं. हजारों परिवारों में चूल्हा ठंडा पड़ा है. मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं. कुछ मजदूरों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें गांव छोड़कर अन्य राज्यों की ओर जाना पड़ेगा.

विपक्ष विधानसभा में उठाएगा मुद्दा: बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार संवेदनशील मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी है. उन्होंने कहा 14 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए, सरकार को 7500 करोड़ का नुकसान हो चुका है. 19 दिन से हड़ताल चल रही है, लेकिन किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर नहीं है. विपक्ष 1 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा और सरकार को घेरकर समाधान के लिए मजबूर करेगा.

खनन व्यवसायियों की प्रमुख मांगें:

  1. रॉयल्टी की बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए.
  2. पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रक्रिया को सरल बनाया जाए.
  3. 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली सभी लीज को B-2 श्रेणी में माना जाए.
  4. पुरानी लीजों पर नए नियम लागू न किए जाएं.
  5. क्रेशर उद्योग के लिए ट्रांजिट पास (TP) चालू किया जाए.
  6. गोल्डन टोकन पास व्यवस्था पुनः लागू हो.
  7. अनुपयोगी ओवरबर्डन को न्यूनतम दर पर क्रेशर उद्योग को दिया जाए.
  8. वन विभाग और SEIAA के आदेशों से राहत प्रदान की जाए.

