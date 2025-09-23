ETV Bharat / state

बस्तर कृषि विभाग के कर्मियों की हड़ताल, वेतन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग

बस्तर: छत्तीसगढ़ में लगातार हड़ताल का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. सरकारी कर्मचारी और एनएचएम संविदाकर्मियों की हड़ताल हाल के दिनों में हुई. उसके बाद पटवारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया. अब छत्तीसगढ़ कृषि अधिकारी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है. जगदलपुर के कृषि मंडी प्रांगण में आज अपनी 09 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. जहां अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई और जमकर नारेबाजी की गई.

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: हड़ताल पर छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष गिरीश कश्यप ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कृषि संघ के द्वारा 09-10 सितंबर को काली पट्टी लगाकर सरकार को अवगत कराया गया था. जिसके बाद 15 सितंबर को SDM से मिलकर मांग रखी गई थी. इससे पूर्व भी कई पत्राचार करके सरकार तक मांग रखी गई थी. उसके बाद भी सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया.