बस्तर कृषि विभाग के कर्मियों की हड़ताल, वेतन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग

छत्तीसगढ़ के बस्तर में कृषि विभाग के कर्मियों और अधिकारियों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है.

BASTAR AGRICULTURE DEPARTMENT
छत्तीसगढ़ कृषि विभाग कर्मचारी संघ (ETV BHARAT)
Published : September 23, 2025 at 5:58 PM IST

Published : September 23, 2025 at 5:58 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ में लगातार हड़ताल का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. सरकारी कर्मचारी और एनएचएम संविदाकर्मियों की हड़ताल हाल के दिनों में हुई. उसके बाद पटवारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया. अब छत्तीसगढ़ कृषि अधिकारी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है. जगदलपुर के कृषि मंडी प्रांगण में आज अपनी 09 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. जहां अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई और जमकर नारेबाजी की गई.

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: हड़ताल पर छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष गिरीश कश्यप ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कृषि संघ के द्वारा 09-10 सितंबर को काली पट्टी लगाकर सरकार को अवगत कराया गया था. जिसके बाद 15 सितंबर को SDM से मिलकर मांग रखी गई थी. इससे पूर्व भी कई पत्राचार करके सरकार तक मांग रखी गई थी. उसके बाद भी सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया.

सरकार को बार बार हमने अपनी मांगें बताई है, अब तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है. इस हड़ताल में सभी ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के अधिकारी शामिल हैं. आगामी दिनों में इस आंदोलन को उग्र करके अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा. जिस प्रकार पटवारियों की मांगें पूरी की गई है. हमारी मांगें भी पूरी की जाए- गिरीश कश्यप, जिला अध्यक्ष, कृषि अधिकारी संघ, बस्तर

कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ की मांगें

  1. तकनीकी वेतनमान में 4300 ग्रेड पे किया जाए
  2. RAEO/ ADO क्षेत्रों का दोबारा निर्धारण किया जाए
  3. मासिक स्थायी भत्ता 2500 रुपये किया जाए
  4. संसाधन भत्ता, मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप स्टेशनरी का भत्ता दिया जाए
  5. प्रभार क्षेत्र के लिए अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता दिया जाए
  6. ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी का पदनाम संसाधन कृषि विस्तार अधिकारी के तौर पर हो
  7. गैर विभागीय कार्यों में ड्यूटी न लगाई जाए
  8. आदान सामग्रियों के समितियों में भंडारण के लिए डीबीटी प्रभारी नियुक्ति किया जाए
  9. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की लंबित पदोन्नति प्रकिया को सरकार लागू करे

