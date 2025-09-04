ETV Bharat / state

रांची में डिलीवरी ब्वॉयज पर सख्ती, अब अनिवार्य होगा पुलिस वेरिफिकेशन - VERIFICATION OF DELIVERY BOYS

रांची पुलिस अब डिलीवरी ब्वॉयज पर सख्ती करने के मूड में है. अब इनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा.

VERIFICATION OF DELIVERY BOYS
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 10:09 AM IST

रांची: राजधानी रांची को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए डीआईजी सह एसएसपी रांची चन्दन कुमार सिन्हा ने रांची में काम करने वाले सभी डिलीवरी ब्वॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य करने के लिए पुलिस अब रांची में काम करने वाले डिलीवरी ब्वॉयज पर भी नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए शहर में कार्यरत डिलीवरी ब्वॉय का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य किया जा रहा है. डीआईजी सह एसएसपी रांची द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, कोई भी निजी डिलीवरी कंपनी बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए किसी डिलीवरी ब्वॉय को नौकरी पर नहीं रख सकेगी.

दरअसल हाल के दिनों में कुछ ऐसे आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें डिलीवरी ब्वॉय की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अब पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई में जुट गई है. रांची पुलिस के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि रांची में कार्यरत सभी डिलीवरी कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सत्यापन पुलिस से कराना होगा. इसके लिए थानों में उन्हें आवेदन देना होगा. पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही कोई भी कंपनी संबंधित व्यक्ति को काम पर रख सकती है.

एसएसपी करेंगी निजी कंपनियों के साथ बैठक

डिलेवरी ब्वॉयज को लेकर डीआईजी सह एसएसपी रांची चन्दन कुमार सिन्हा जल्द ही निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में कंपनियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएंगे कि वे नए डिलेवरी ब्वाय को काम पर रखने से पहले संबंधित थाना में उसका चरित्र प्रमाण पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें. पुराने कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा.

थानों में होगा डिलिवरी ब्वाय की सूची

जिले के सभी थानों में डिलीवरी ब्वॉय का सूची होगी. डिलीवरी ब्वॉय का जब सत्यापन होगा तो संबंधित थाना उनकी अलग से सूची बनाएगी. उसे एक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा. उस रजिस्टर में संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी होगा. रांची पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से संदिग्ध या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति डिलेवरी सेवा में शामिल नहीं हो सकेंगे और किसी अप्रिय घटना की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

इन वजह से सत्यापन कराने की तैयारी

रांची में चुटिया थाना पुलिस ने चार दिन पहले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फूड डिलीवरी ब्वॉय की वर्दी पहनकर मोबाइल झपटमारी करता था. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके पास से 26 स्मार्टफोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद की.

कांके पुलिस ने मंगलवार को दिनदहाड़े हुई दो बड़ी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार गिरोह का मास्टरमाइंड डिलीवरी ब्वॉय बनकर पहले घरों की रेकी करता था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देता था. चोरी के जेवर और नकदी को पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिले में ठिकाने लगाया जाता था.

एसएसपी जल्द करेंगे बैठक

डीआईजी सह एसएसपी रांची चन्दन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची में बड़ी संख्या में लड़के डिलीवरी ब्वॉय काम करते हैं. खाना पहुंचाने से लेकर कुरियर तक डिलीवरी ब्वॉय ही पहुंचाते हैं. हाल के दिनों में चोरी की कुछ घटनाओं में डिलीवरी ब्वॉय की संग्लिप्ता सामने आयी थी. जिसे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है. यही वजह है की सुरक्षा की दृष्टि से सभी डिलीवरी ब्वॉय का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही निजी कंपनियों के साथ बैठक की जाएगी.

