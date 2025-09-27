ETV Bharat / state

कबीरधाम नवीन बाजार में प्रशासन की सख्ती, सड़क किनारे लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी

कबीरधाम में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित करने का कदम उठाया है.

Strictness of administration
कबीरधाम नवीन बाजार में प्रशासन की सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : जिला प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने नवीन बाजार का निरीक्षण कर सड़क किनारे लगी सब्जी और अन्य दुकानों को व्यवस्थित करने की कार्रवाई तेज कर दी है.कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी व्यापारी अपनी दुकानें बाजार के अंदर बने चबूतरों पर ही लगाएं.

दुकानें व्यवस्थित करने पर प्रशासन का जोर : कलेक्टर वर्मा ने निरीक्षण के दौरान कहा कि नवीन बाजार को व्यवस्थित करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है, लेकिन कई बार समझाइश देने के बावजूद व्यापारी सड़क पर दुकानें लगाते हैं. जिससे यातायात और खरीदारों को परेशानी होती है.

सड़क किनारे लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन का उद्देश्य व्यापारियों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि बाजार को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि ग्राहक आसानी से खरीदारी कर सकें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो- गोपाल वर्मा, कलेक्टर

Strictness of administration
कबीरधाम नवीन बाजार में प्रशासन की सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं सब्जी व्यापारियों ने अपनी दिक्कतें सामने रखते हुए बताया कि बाजार के अंदर बने शेड और चबूतरों में जगह बहुत कम है. सकरी जगह के कारण ग्राहकों तक पहुंचना और सामान बेचना मुश्किल हो जाता है.

Strictness of administration
सड़क किनारे लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि शेड का विस्तार और सुविधाओं में सुधार किया जाए तो हम तय स्थानों पर दुकान लगाने के लिए तैयार हैं - सब्जी व्यापारी


प्रशासन ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य है.अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद व्यापारी सड़क किनारे दुकानें हटाकर चबूतरे पर बैठते हैं या कार्रवाई का सामना करते हैं. टीम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने सड़क किनारे दुकान लगाई तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार दुकान जब्त भी की जा सकती है.

कामठी विवाद : कलेक्टर ने की ग्रामीणों के साथ बैठक, गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग

जर्नलिस्ट पर हमला, कवर्धा में पत्रकारों ने खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा
कबीरधाम में बिजली पर बवाल, कांग्रेसियों ने किया चक्काजाम, प्रशासन के छूटे पसीने

For All Latest Updates

TAGGED:

नवीन बाजारजिला प्रशासनWARNING OF ACTION ON ROADSIDE SHOPSNEW MARKETSTRICTNESS OF ADMINISTRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.