कबीरधाम नवीन बाजार में प्रशासन की सख्ती, सड़क किनारे लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी

दुकानें व्यवस्थित करने पर प्रशासन का जोर : कलेक्टर वर्मा ने निरीक्षण के दौरान कहा कि नवीन बाजार को व्यवस्थित करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है, लेकिन कई बार समझाइश देने के बावजूद व्यापारी सड़क पर दुकानें लगाते हैं. जिससे यातायात और खरीदारों को परेशानी होती है.

कबीरधाम : जिला प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने नवीन बाजार का निरीक्षण कर सड़क किनारे लगी सब्जी और अन्य दुकानों को व्यवस्थित करने की कार्रवाई तेज कर दी है.कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी व्यापारी अपनी दुकानें बाजार के अंदर बने चबूतरों पर ही लगाएं.

प्रशासन का उद्देश्य व्यापारियों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि बाजार को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि ग्राहक आसानी से खरीदारी कर सकें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो- गोपाल वर्मा, कलेक्टर

वहीं सब्जी व्यापारियों ने अपनी दिक्कतें सामने रखते हुए बताया कि बाजार के अंदर बने शेड और चबूतरों में जगह बहुत कम है. सकरी जगह के कारण ग्राहकों तक पहुंचना और सामान बेचना मुश्किल हो जाता है.

यदि शेड का विस्तार और सुविधाओं में सुधार किया जाए तो हम तय स्थानों पर दुकान लगाने के लिए तैयार हैं - सब्जी व्यापारी



प्रशासन ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य है.अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद व्यापारी सड़क किनारे दुकानें हटाकर चबूतरे पर बैठते हैं या कार्रवाई का सामना करते हैं. टीम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने सड़क किनारे दुकान लगाई तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार दुकान जब्त भी की जा सकती है.

