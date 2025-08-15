ETV Bharat / state

जनमाष्टमी पर दिल्ली के बिरला मंदिर जाने की है तैयारी तो पढ़ लें, ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी

हर साल बिरला मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या देखी जाती है, पुलिस की ओर से सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं.

krishna janmashtami 2025
दिल्ली का बिरला मंदिर (File photo, ANI)
Published : August 15, 2025 at 10:25 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 10:44 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिरला मंदिर) में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा और यातायात की विशेष तैयारियां की गई हैं. दिल्ली पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि मंदिर प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से योजना बनाई है ताकि 16 अगस्त को होने वाले मुख्य उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के दर्शन हो सकें.

मंदिर में एंट्री का रास्ता, जानिए किन चीजों को ले जाने पर रोक
मंदिर में प्रवेश केवल मंदिर मार्ग से ही होगा, जहां डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और सुरक्षाकर्मी हर व्यक्ति की जांच करेंगे. श्रद्धालुओं को हिदायत दी गई है कि वे हैंडबैग, ब्रीफकेस, पार्सल, खाने-पीने का सामान, कैमरा, मोबाइल फोन और अन्य बैटरी से चलने वाले उपकरण मंदिर परिसर के भीतर न लाएं.

परंपरा के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश से पहले जूते-चप्पल उतारने होंगे. इसके लिए कालीबाड़ी मार्ग और हिंदू महासभा कार्यालय (पेशवा रोड) के पास सुरक्षित डिपॉजिट की व्यवस्था की गई है. गीता भवन और वाटिका में जाने के लिए केवल मुख्य द्वार का इस्तेमाल होगा जबकि अन्य सभी द्वार बंद रहेंगे.

krishna janmashtami 2025
दिल्ली पुलिस (FILE PHOTO, ETV BHARAT)

बाहर निकलने के लिए कालीबाड़ी मार्ग की ओर जाने वालों को वाटिका-गीता भवन एग्जिट लेन का और पेशवा रोड की ओर जाने वालों को केवल गेट नंबर 3 का उपयोग करने की अनुमति होगी.

जन्माष्टमी पर इन रास्तों पर जानें से बचें
भीड़ प्रबंधन के तहत मंदिर मार्ग पर पंचकुइंया रोड, पार्क स्ट्रीट, उद्यान मार्ग और पेशवा रोड के बीच सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन रोका जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य द्वार के पास एक असिस्टेंस बूथ भी बनाया गया है जहां वे किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हैं.

दिल्ली पुलिस ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण और आनंदमय तरीके से मनाएं तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं.

