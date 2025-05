ETV Bharat / state

राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के स्टेट बदलने को लेकर खेल मंत्रालय के सख्त निर्देश, जानें क्या कहा - NATIONAL GAMES

राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के स्टेट बदलने को लेकर खेल मंत्रालय सख्त ( ETV BHARAT )

Published : May 24, 2025 at 8:05 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 8:33 PM IST

देहरादून: खेल मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेलों और नेशनल चैंपियनशिप में राज्य खेल संघों द्वारा राज्य के बाहर के खिलाड़ियों का उपयोग करने की हेराफेरी को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. अपने 19 मई 2025 के पत्र के माध्यम से खेल मंत्रालय ने किसी भी राष्ट्रीय खेल और नेशनल चैंपियनशिप के शुरू होने और समाप्त होने से पहले मंत्रालय को अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करने को कहा है. उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में कई बाहरी राज्यों के खिलाड़ी मैदान में थे और उन्होंने उत्तराखंड के लिए पदक भी जीते. इन खिलाड़ियों को अंतिम समय में लाया गया था. इनमें से कईयों का उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं था. राष्ट्रीय खेलों में इस तरह की मौजूदा प्रथा को समाप्त करने के लिए खेल मंत्रालय की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 'प्रतिभागियों के प्रवेश और प्रतियोगिता में राज्यों/टीमों के प्रतिनिधित्व के लिए पात्रता मानदंड प्रस्तुत करें. जिसमें एक राज्य/टीम से दूसरे राज्य/टीम में प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिभागी की पात्रता के हस्तांतरण की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल शामिल हैं (जिसमें किसी भी निवास/निवास मानदंड को पूरा करना और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल है). राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के स्टेट बदलने को लेकर खेल मंत्रालय सख्त (ETV BHARAT) राष्ट्रीय खेलों में किसी भी इवेंट को अचानक शामिल या छोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. व्हिसल ब्लोअर, रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल और शिकायत निवारण उपायों को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए. केंद्रीय खेल मंत्रालय से जारी हुए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए... प्रतिभागी प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड.

यदि किसी राज्य की टीम को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आगामी संस्करण में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, तो लिखित स्पष्टीकरण.

राष्ट्रीय खेल महासंघ को प्रतिभागियों की सूची प्रस्तुत करनी होगी.

