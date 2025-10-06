ETV Bharat / state

बरेली बवाल मामले में कड़ा एक्शन; IMC के फरार 7 नेताओं पर इनाम घोषित

बरेली : बीते 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में फरार चल रहे 7 इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) नेताओं के खिलाफ एसएसपी ने 15000-15000 रुपये का इनाम घोषित किया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में लगी हुई हैं. पुलिस अब तक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित 83 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

बरेली में हुए बवाल के मामले में पुलिस अब तक दस मुकदमे दर्ज कर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित 83 को जेल भेज चुकी है. जबकि, अभी कई फरार चल रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं. ऐसे में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने आईएमसी के फरार 7 नेताओं पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

SSP ने आईएमसी के युवा जिला अध्यक्ष साजिद सकलैनी, यूथ अध्यक्ष अल्तमस रजा, अफजल बेग, नायव उर्फ निम्मा, बबलू खान, नदीम और अदनान सकलैनी पर इनाम घोषित किया है. 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार लगी हुई हैं. साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम भी आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई हैं.