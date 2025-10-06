ETV Bharat / state

बरेली बवाल मामले में कड़ा एक्शन; IMC के फरार 7 नेताओं पर इनाम घोषित

पुलिस अब तक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित 83 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी.

बरेली हिंसा में एक्शन.
बरेली हिंसा में एक्शन. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:13 AM IST

बरेली : बीते 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में फरार चल रहे 7 इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) नेताओं के खिलाफ एसएसपी ने 15000-15000 रुपये का इनाम घोषित किया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में लगी हुई हैं. पुलिस अब तक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित 83 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

बरेली में हुए बवाल के मामले में पुलिस अब तक दस मुकदमे दर्ज कर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित 83 को जेल भेज चुकी है. जबकि, अभी कई फरार चल रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं. ऐसे में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने आईएमसी के फरार 7 नेताओं पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

SSP ने आईएमसी के युवा जिला अध्यक्ष साजिद सकलैनी, यूथ अध्यक्ष अल्तमस रजा, अफजल बेग, नायव उर्फ निम्मा, बबलू खान, नदीम और अदनान सकलैनी पर इनाम घोषित किया है. 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार लगी हुई हैं. साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम भी आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई हैं.

बता दें कि बीते शनिवार को ही दो जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. कार्रवाई में आईएमसी प्रवक्ता नफीस का बारात घऱ बीडीए ने ध्वस्त कर दिया है. ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई रविवार को भी जारी रही. बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी ए मनिकन्दन ने बताया कि नफीस ने प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए जखीरा में बारात घर का निर्माण कराया था. जिसको लेकर 2024 में नोटिस जारी किया था. 17 मई 2025 को बारात घर के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ.

BAREILLY VIOLENCE IMC LEADER7 IMC LEADER AWARDBAREILLY MAULANA TAUQEER RAZAIMC SPOKESPERSON NAFEESBAREILLY VIOLENCE

