टेंशन दे रहा कब्ज-दस्त; तनाव से होने वाली पेट की 6 बीमारियों को दूर भगाएंगे ये 6 उपाय
पेट की बीमारी दवाओं से नहीं हुई ठीक तो जांच में 80 प्रतिशत मरीज मिलें मानसिक रोग से पीड़ित
Published : October 13, 2025 at 3:25 PM IST
लखनऊ: मानसिक तनाव से कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा शामिल हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं, मानसिक तनाव पेट की सेहत भी खराब कर रहा है. इससे पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है. पेट में दर्द व कब्ज जैसी समस्या भी पनप रही हैं.
यह तथ्य लखनऊ के केजीएमयू गेस्ट्रोमेडिसिन और बलरामपुर अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में सामने आए हैं. केजीएमयू गेस्ट्रो मेडिसिन व बलरामपुर अस्पताल ने छह माह में करीब 700 मरीजों को इलाज मुहैया कराकर आंकड़े जुटाए हैं.
इसमें 350 मरीज केजीएमयू गेस्ट्रो मेडिसिन विभाग में आए. बाकी 350 बलरामपुर अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में पहुंचे. इनमें 80 प्रतिशत मरीजों की उम्र 45 साल के भीतर थी. पेट संबंधी इलाज से जब मरीज ठीक नहीं हुए तो उन्हें तनाव से निपटने की दवाएं दी गईं. इससे सेहत में सुधार देखने को मिला.
तनाव धीमा कर देता है पाचन प्रक्रिया: बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक व मानसिक स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि तनाव की वजह से शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं. जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं. मरीज को कब्ज या सूजन होती है.
तनाव से हो सकता है दस्त: कुछ लोगों में पाचन को तेज कर सकते हैं, जिससे दस्त हो सकते हैं. तनाव आंत में अच्छे और खराब बैक्टीरिया के संतुलन को बदल सकता है. तनाव से आंतें अधिक नाजुक हो जाती हैं. जिससे मल को गुदा तक पहुंचने से पहले सख्त होने में मुश्किल होती है, ऐंठन होती है.
पेट में होती है ऐंठन और दर्द की शिकायत: केजीएमयू गेस्ट्रोमेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुमित रूंगटा ने बताया कि 20 से 30 प्रतिशत मरीजों ने पेट में दर्द, बार-बार शौच महसूस होने जैसी समस्याएं बताईं. बातचीत के आधार पर मरीजों में तनाव जैसे लक्षण भी दिखे. दवाओं के साथ जीवनशैली व खानपान में सुधार के सुझाव दिए गए. हर रात पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लेने की सलाह दी गई, जो पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है.
तनाव से होने वाली पेट की बीमारियां: डॉक्टर्स बताते हैं कि तनाव पाचन तंत्र की मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिससे पेट में दर्द या तेज ऐंठन हो सकती है. इसके अलावा जी मिचलाने की भावना हो सकती है, जो कभी-कभी उल्टी का कारण भी बन सकती है. तनाव पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, जिससे गैस बन सकती है और पेट फूल सकता है.
तनाव इंसान को बना देता है चिड़चिड़ा: इसके साथ ही तनाव "लड़ो या भागो" प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे पाचन धीमा या तेज हो सकता है. इसके परिणामस्वरूप कब्ज या दस्त हो सकते हैं. तनाव एसिड उत्पादन और पेट के एसिड को अन्नप्रणाली में वापस भेजने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, जिससे सीने में जलन (हार्टबर्न) जैसी दिक्कत हो सकती है. तनाव चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS) जैसे लक्षणों को बढ़ा सकता है, हालांकि तनाव इसके एकमात्र कारण नहीं हैं.
तनाव कम करने के तरीके: शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने में मदद करती है और पाचन में सुधार कर सकती है, इसलिए नियमित योग-व्यायाम करना चाहिए. शांत और धीमी सांस लेने के व्यायाम तनाव को कम कर सकते हैं. अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें.
संगीत सुनने से दूर होती है टेंशन: आराम करने और आनंद लेने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें, जैसे-संगीत सुनना या दोस्तों के साथ समय बिताना. इसके साथ ही संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) जैसे उपचार तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं. कुछ मामलों में, पुदीना या अदरक की चाय जैसे प्राकृतिक उपचार मदद कर सकते हैं, लेकिन गंभीर लक्षणों के लिए डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है.
