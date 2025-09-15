चंडीगढ़ में रेहड़ी-फड़ी वालों का फूटा गुस्सा, निगम पर लगाए बिना वजह चालान काटने के आरोप, निगम कार्यालय पर दिया धरना
चंडीगढ़ में रेहड़ी-फड़ी वालों ने निगम कार्यालय के बाहर बेवजह चालान और परेशानियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
Published : September 15, 2025 at 6:17 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ आज शहर के सेक्टर 17 स्थित निगम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में रेहड़ी-फड़ी संचालकों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे वेंडर्स का कहना है कि उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है और उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है.
10 दिन में दो बार चालान काटा गया
वेंडर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें 10 दिन में दो बार चालान काटकर परेशान किया गया है, जबकि वे नियमित रूप से मंथली फीस जमा कर रहे हैं. एक वेंडर राममिलन गौड़ ने बताया कि "हम जैसे-तैसे रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन निगम हमें चैन से काम भी नहीं करने दे रहा. चालान पे चालान काटे जा रहे हैं."
कटोरे लेकर निगम कार्यालय के बाहर उतरे वेंडर्स
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कटोरे लेकर निगम कार्यालय के बाहर अपनी नाराजगी जताई और नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि वे मजबूरी में सड़क पर उतरे हैं क्योंकि नगर निगम न तो उनकी वैध पर्ची काट रहा है और न ही उन्हें काम करने दे रहा.
वेंडर्स की शिकायत - उन्हें बोलने तक नहीं दिया जा रहा
वेंडर्स का कहना है कि वे कोई अवैध काम नहीं कर रहे, फिर भी बार-बार चालान काटे जा रहे हैं. इससे उनके परिवारों का गुज़ारा चलाना मुश्किल हो गया है. प्रदर्शन स्थल पर पुलिस की मौजूदगी भी रही, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका. वेंडर्स ने सवाल उठाया कि जब उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, तो वे अपनी समस्याएं कैसे सामने रखें.
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सभी वेंडर्स को काम करने का हक दिया जाए और बेवजह चालान काटना बंद किया जाए.
