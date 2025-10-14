ETV Bharat / state

दीपावली से पहले छोटी काशी मंडी में पसरा अंधेरा, वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

दीपावली से पहले मंडी शहर में अंधेरा पसरा हुआ है. त्योहार के सीजन में बाजार आने वाले लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना.

दीपावली से पहले मंडी में पसरा अंधेरा (ETV Bharat)
Published : October 14, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 10:20 AM IST

मंडी: छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी शहर में दीपावली से पहले अंधेरा पसरा हुआ है. त्योहार के सीजन में शाम के समय बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस रौनक पर अंधेरे का साया खलल डाल रहा है. आखिर मंडी शहर में किसकी लापरवाही के कारण दीपावली से पहले अंधेरा छाया हुआ, स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं.

दीपावली से पहले छोटी काशी मंडी में पसरा अंधेरा

त्योहार के सीजन में छोटी काशी मंडी के बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं. दिन हो या रात, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं लेकिन रात के अंधेरे में बाजारों में निकलना लोगों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है. शहर की अधिकांश स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहर के अधिकांश क्षेत्रों में अंधेरा पसरा हुआ है. इसके साथ ही शहर के प्रमुख स्थानों पर लगी हाई मास्ट लाइट्स भी बंद पड़ी हुई हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अधिकांश स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से मंडी में अंधेरा (ETV Bharat)

मंडी में दीपावली से पहले पसरा अंधेरा

  1. अधिकतर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से मंडी शहर में पसरा अंधेरा
  2. शहर में 4000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स
  3. चौहट्टा बाजार, गांधी चौक और इंदिरा मार्केट परिसर के पास अधिकांश स्ट्रीट लाइट्स बंद
  4. शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर लगी हाई मास्ट लाइट्स भी बंद
  5. स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम के समक्ष उठाया मुद्दा

मंडी शहर में चार हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट्स

नगर निगम के अनुसार, मंडी शहर में चार हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं. वर्तमान समय में इनमें से अधिकतर स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं. शहर में कई स्थानों पर दुकानों के बाहर लगी लाइट से ही सड़क पर रोशनी संभव हो पा रही है. शहर के प्रमुख स्थानों जैसे चौहाटा बाजार, गांधी चौकी और इंदिरा मार्केट परिसर के पास की अधिकतर लाइट्स बंद पड़ी हैं.

मंडी शहर में अधिकांश जगहों पर लगी हाई मास्ट लाइट बंद (ETV Bharat)

7-8 महीने से लगातार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं

इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि, "एक बार नहीं बल्कि पिछले 7-8 महीने से लगातार नगर निगम के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा रहा हूं. शहर के प्राइम प्लेस इंदिरा मार्केट में अंधेरा पसरा रहता है. अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है. अगर इस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते तो किसी प्रशासन और किसी भी अधिकारियों का क्या फायदा. त्योहार के सीजन में शहर की सभी लाइट्स को प्रशासन तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करे."

प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी

स्थानीय निवासी नीरज हांडा कहना है कि, "हर तीसरे महीने यही समस्या उत्पन्न हो जाती है. पूरी की पूरी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है. इसके पीछे क्या कारण है, स्ट्रीट लाइट्स बार-बार क्यों बंद हो जा रही है. अधिकारियों से बार-बार क्यों अनुरोध करना पड़ता है. मंडी शहर के मुख्य बाजार में लाइट नहीं तो पूरे शहर में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. नगर निगम के दायरे में लगभग 5 हजार लाइट्स आती हैं. उसमें से शायद आधी बंद ही रहती हैं. जनता टैक्स दे रही है, इसके बावजूद जनता को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल मिल रही है."

दुकानों में लगी लाइट से सड़क पर रोशनी (ETV Bharat)

दीपावली से पहले सभी लाइट्स ठीक करने का आश्वासन

नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि, "शहर की ये लाइट्स तकनीकी कारणों से बंद होती रहती हैं. कभी बंदरों द्वारा तारों को तोड़े जाने के कारण भी यह बंद हो जाती हैं. नगर निगम समय-समय पर इनकी मरम्मत भी करता रहता है. मौजूदा समय में जो भी लाइट्स बंद पड़ी हैं, उन्हें ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है. दीपावली से पहले सभी लाइट्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा."

अंधेरे से मार्केट में आने वाले लोग परेशान

छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी शहर में दिन के उजाले के साथ ही रात के अंधेरे में घूमने का अपना एक अलग ही मजा है. लेकिन, जिस तरह से यहां स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, उससे लोगों को परेशानी हो रही है. लोगों को उम्मीद है कि नगर निगम समय रहते इस अंधेरे को जल्द दूर करके शहर को जगमग करने का कार्य करेगा.

