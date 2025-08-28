ETV Bharat / state

आगरा में स्ट्रीट लाइट्स के पोल PVC पाइप से हो रहे कवर

नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में तेजी से स्ट्रीट लाइटों के पोल को पीवीसी पाइप से कवर किया जा रहा है.

आगरा में स्ट्रीट लाइट्स के पोल PVC पाइप से हो रहे कवर.
आगरा में स्ट्रीट लाइट्स के पोल PVC पाइप से हो रहे कवर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 11:06 AM IST

आगरा: नगर निगम ने बिजली पोल में करंट आने से रोकने के साथ ही लोगों की जान बचाने के लिए नई ट्रिक अपनाई है. इसके तहत शहर की स्ट्रीट लाइट्स के पोल पर पीवीसी पाइप लगाए जा रहे हैं. स्ट्रीट लाइट का पोल पीवीसी पाइप से कवर होने से लोग करंट की चपेट में नहीं आएंगे. नगर निगम की टीमें यह काम तेजी से कर रही हैं. अब तक तीन हजार से अधिक स्ट्रीट पोल को पीवीसी पाइप से कवर किया गया है.

आगरा नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में तेजी से स्ट्रीट लाइटों के पोल को पीवीसी पाइप से कवर करने काम किया जा रहा है. इससे बारिश के मौसम में यदि किसी वजह से स्ट्रीट लाइट पोल में करंट आ जाए तो भी लोगों को करंट नहीं लगेगा. राह चलते या डिवाइडर पार करते समय अक्सर करके लोग स्ट्रीट पोल को खुद का संतुलन बनाए रखने के लिए पकड लेते हैं. तब बिजली पोल में करंट आने से हादसा हो जाता है. 3

पोल पर लगा पीवीसी पाइप कवर: नगर निगम के चीफ इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिक) अजय कुमार राम ने बताया कि नगर निगम में 60 हजार स्ट्रीट लाइट के पोल हैं, इनमें करंट न दौडे, इसके लिए इन पोल की जांच कराई जा रही है. इसके साथ ही विशेष प्लान के तहत लोग और पशुओं को स्ट्रीट लाइट पोल में आए करंट से बचाव के लिए पीवीसी पाइप से कवर किया जा रहा है. अब तक तीन हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट के पोल पर पीवीसी कवर लगाए जा चुके हैं. इससे पोल में करंट आ भी जाए तो पीवीसी पाइप की वजह से पोल पकड़ने या छूने वाले व्यक्ति या पशु को करंट नहीं लगेगा.

जनता से यह अपील: नगर निगम के चीफ इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिक) अजय कुमार राम ने बताया कि शहर में स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट प्रवाह की आशंका देखकर लोगों से अपील की है. कहा कि स्ट्रीट लाइट के पास से सावधानी से निकलें. पोल को छूने और पकड़ने से बचें. इसके साथ ही पीवीसी पाइप यदि कोई चुराए तो उसे रोंके. नगर निगम को सूचना दें.

यह घटनाएं हो चुकीं

केस नंबर एक: तीन जून-2025 को आगरा जिले के गांव मांगरोल जाट में बिजली के पोल में आए करंट से 20 धर्मवीर की मौत हो गई थी. बिजली का पोल झूने से धर्मवीर को करंट लगा और उसकी मौके पर मौत हो गई.

केस नंबर दो: 19 जून-2025 को आगरा के बाह कस्बा की डिफेंस कॉलोनी में बिजली पोल में आए करंट से गाय चिपक गई. करंट की चपेट में आने से गाय मर गई.

केस नंबर तीन: 30 जून 2025 को आगरा के प्रकाश नगर में बिजली पोल में आए करंट की चपेट में आने से तीन गाय झुलस गई थीं. इसमें से एक गाय की मौके पर मौत हो गई थी.

