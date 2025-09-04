ETV Bharat / state

दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगा बेहतर सहारा, बनेंगे दो आधुनिक शेल्टर होम्स - SHELTER HOME FOR DOGS IN DELHI

देश की राजधानी दिल्ली समेत देशभर में लाखों लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं और आए दिन शिकार हो रहे हैं.

दिल्ली बेघर कुत्तों के लिए बनेगा बड़ा नेटवर्क
बेघर कुत्तों के लिए बनेगा बड़ा नेटवर्क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2025 at 8:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम बेघर और बीमार कुत्तों की देखभाल को लेकर गंभीर कदम उठा रहा है. स्थाई समिति चेयरमैन सत्या शर्मा ने बताया कि निगम द्वारा संचालित पांच नए सेंटर विकसित किए गए हैं. इन शेल्टर होम्स की स्थिति संतोषजनक पाई गई है, लेकिन अभी काफी काम बाकी है. इसके लिए निगम ने बजट प्रावधान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कुत्तों केलिए शेल्टर होम: चेयरमैन ने कहा कि इन सेंटर्स को और बड़ा बनाया जाएगा ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा कुत्तों को रखा जा सके. इसके अलावा, दो नए शेल्टर होम और तैयार किए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले साइड रूम में कुत्तों की स्टरलाइजेशन की जाएगी. योजना है कि केवल काटने वाले और बीमार कुत्तों को ही सेंटर में रखा जाए, जबकि स्वस्थ कुत्तों का टीकाकरण करके उन्हें दोबारा छोड़ा जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी कुत्ते के आपसी संपर्क से बीमारियां न फैलें.

सत्या शर्मा, चेयरमैन, स्थाई समिति MCD (ETV Bharat)

कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट: शर्मा ने बताया कि बैठक के बाद दिल्ली के सभी डिप्टी कमिश्नरों, क्षेत्रीय निगम पार्षदों और स्थानीय आरडब्ल्यूए को एक पत्र जारी किया गया है. इसमें कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट तय करने का निर्देश दिया गया है. मकसद है कि लोगों द्वारा बिखरे हुए तरीके से खाना खिलाने की बजाय तय स्थानों पर ही कुत्तों को भोजन मिले. इससे न सिर्फ कुत्तों को खाना आसानी से उपलब्ध होगा बल्कि स्थानीय इलाकों में गंदगी और विवाद की समस्या भी कम होगी.

स्थाई समिति चेयरमैन सत्या शर्मा
स्थाई समिति चेयरमैन सत्या शर्मा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यह प्रयास केवल बेघर कुत्तों की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है. निगम का लक्ष्य है कि लोगों की सुरक्षा और कुत्तों की देखभाल दोनों को संतुलित किया जाए. आने वाले दिनों में इन योजनाओं को और विस्तार दिया जाएगा ताकि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या नियंत्रित हो सके और उन्हें बेहतर ढंग से संभाला जा सके.

