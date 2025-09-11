ETV Bharat / state

उदयपुर में आवारा श्वान ने 4 जनों पर हमला किया, ग्रामीणों में दहशत

श्वान ने किया लोगों पर हमला ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के नयागांव उपखंड क्षेत्र में हाल ही में एक आवारा श्वान ने लगभग एक किलोमीटर के दायरे में चार लोगों पर हमला कर दिया. श्वान ने एक 3 साल के बच्चा को भी घायल कर दिया. श्वान बच्चे के होंठ को गंभीर रूप से नोच लिया. अन्य घायलों में एक 11वीं कक्षा का छात्र भी शामिल है. घटना पहाड़ा और करावाड़ा ग्राम पंचायत में हुई. पहाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी रवि कुमार ने बताया कि सबसे पहले श्वान ने रितिका (18) को काटा. आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे बचाया. इसके बाद श्वान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के पास कक्षा 11वीं के छात्र आनंद डामोर पर हमला किया. आनंद के हाथ और पैर पर चोटें आईं. शिक्षक और अन्य छात्र उसे बचाने में सफल रहे. दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार पहाड़ा पीएचसी में किया गया और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. पढ़ें: डीडवाना में आवारा श्वान का आतंक, एक दिन में 24 लोगों को काटा, शहर में दहशत