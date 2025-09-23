मासूम पर आवारा कुत्ते का ख़तरनाक हमला, गाल पर 9 टांके आए, चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर
अंबाला की सीमा से सटे पंजाब के जोधपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया.
Published : September 23, 2025 at 8:51 PM IST
अंबाला : हरियाणा के अंबाला की सीमा से सटे पंजाब के जोधपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया है. बच्चे को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है.
ढाई साल के मासूम पर हमला : हरियाणा के कई इलाकों से कुत्तों के हमलों की ख़बरें अकसर सामने आती रहती है. ऐसे में अब अंबाला की सीमा से सटे पंजाब के जोधपुर गांव में मंगलवार सुबह 11 बजे एक आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के बच्चे वैभव राणा पर हमला कर दिया. मासूम के नीचे गिरने के बाद आवारा कुत्ते ने बच्चे का गाल ही नोंच लिया.
बच्चे के गाल पर 9 टांके आए : ये तो गनीमत रही कि परिजन समय रहते बाहर आ गए और डंडों-हथौड़े से कुत्ते पर हमला कर उसे मौके से खदेड़ दिया. आनन-फानन में बच्चे को इलाज के लिए परिजन कैंट के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे. सर्जन डॉ. तुलित ने बच्चे को एंटी रेबीज़ के टीके लगाने के बाद गाल पर 9 टांके लगाए.
चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर : मासूम की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है. मासूम के दादा शीशपाल ने बताया कि रोजाना की तरह उनका पोता वैभव घर के आंगन में खेल रहा था. घर के मुख्य द्वार पर दरवाजा ना होने के कारण मासूम बच्चा खेलते-खेलते बाहर ही निकला था कि आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया.
