वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर बनी रणनीति, सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस भरेगी हुंकार
वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे पर बिलासपुर में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2025 at 7:11 PM IST
बिलासपुर : पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर बिलासपुर पहुंचे.आपको बता दें कि 9 सितंबर को बिलासपुर में वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी. इस प्रदर्शन को लेकर दीपक बैज ने तैयारियों का जायजा लिया.इसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए.
वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे को जनता तक पहुंचाना लक्ष्य : दीपक बैज ने आरोप लगाए कि बीजेपी और चुनाव आयोग के गठबंधन को बेनकाब करने कांग्रेस जनता के बीच जा रही है. "वोट चोर गद्दी छोड़" के मुद्दे को जन जन तक पहुंचना हमारा मकसद है.इस प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे. उनकी नेतृत्व में ही प्रदर्शन होगा. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
सीरियल किलर की तरह वोट चोरी किया गया और सरकार बनाई गई. जनता के सामने ठोस सबूत रखा जाएगा थोड़ा और सबूत जुटा लें. चुनाव आयोग से सवाल हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग हमसे सवाल पूछ रहा है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
मंत्री केदार कश्यप और बाढ़ राहत को लेकर भी बयान : वहीं दीपक बैज ने मंत्री केदार कश्यप के गाली वाले सवाल पर कहा कि कश्यप ने भी किसी की मां को गाली दी,तो क्या वह किसी की मां नहीं थी ? "बोएंगे पेड़ बबूल तो आम कहां से हुए".
वहीं बाढ़ पीड़ितों को लेकर दीपक बैज ने आरोप लगाया कि पीड़ित रो रहे हैं और अरुण साव नाच रहें है. बीजेपी ने मुझे सोशल मीडिया पर धर्मांतरण स्पेशलिस्ट कहा था. मैंने तो जवाब पूछा कहां हो रहा है पर जवाब ही नहीं आया. ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं. दो बेगुनाह नन को गिरफ्तार किया क्या हुआ. बीजेपी में दो एजेंडा क्यों एक तरफ प्यार और एक तरफ नफरत. बीजेपी में दो इसाई विधायक हैं. किस कम्युनिटी से आते हैं .नफरत की राजनीति को बंद करें.
छत्तीसगढ़ में चल रहा जंगलराज, आम आदमी और बीजेपी के लिए कानून अलग :दीपक बैज
रायपुर में कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप का पुतला फूंका, कर्मचारी से मारपीट केस में इस्तीफे की मांग
सौर ऊर्जा से उपभोक्ता बने ऊर्जा दाता, अब बिजली भी बेच रहे छत्तीसगढ़ी घर : सीएम साय