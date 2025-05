ETV Bharat / state

बिलासपुर में अजब गजब थीफ गैंग, नाइटी और मुखौटे के सहारे ज्वैलरी शॉप में की चोरी , रहिए सावधान - STRANGE THIEF GANG IN BILASPUR

बिलासपुर में चोरी की अजब घटना ( ETV BHARAT )

Published : May 26, 2025 at 5:18 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 5:38 PM IST

बिलासपुर: शहर के मस्तूरी थाना क्षेत्र से चोरी की हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां विवार की देर रात एक ज्वेलरी दुकान में नाइटी पहनकर चोर पहुंचे. जो अपने मुंह में मुखौटा लगाए हुए थे. पहले तो आरोपियों ने मस्तूरी में संजय ज्वेलर्स नाम के दुकान का ताला तोड़ा. उसके बाद लाखों रुपये के चांदी के गहने को पार कर दिया. इस बात का खुलासा सुबह में हुआ. जब लोगों ने ज्वैलरी शॉप का ताला टूटा देखा. पुलिस को की गई शिकायत: इस घटना की शिकायत मस्तूरी थाने में दर्ज कराई गई. उसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम डॉग स्क्वायड की मदद से केस के आरोपियों की पहचान में जुट गई है. दुकान संचालक संजय सोनी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है. इस केस में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जांच की जा रही है. पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बिलासपुर में चोरी की अजब गजब वारदात (ETV BHARAT)

