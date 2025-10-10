ETV Bharat / state

70 की उम्र में प्यार और शादी, बिलासपुर की यूनिक लव स्टोरी की हो रही चर्चा

प्यार इंसान को कभी भी हो सकता है. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक 70 साल के बुजुर्ग ने प्रेम विवाह किया है.

बिलासपुर में अनोखी शादी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अजब प्रेम कहानी का खुलासा हुआ. यहां 70 साल के एक बुजुर्ग को 35 साल की युवती से प्यार हो गया. प्यार होने के बाद बुजुर्ग ने युवती से प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव दिया जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया. उसके बाद गुरुवार को दोनों ने जीवन की नई शुरुआत की और शादी के बंधन में बंध गए.

बिलासपुर के सरकंडा की कहानी: यह पूरी कहानी बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र की है. यहां के चिंगराजपारा अटल आवास दोनों रहते हैं. 70 साल के दादूराम गंधर्व को अपने मोहल्ले 35 साल की युवती से प्यार हो गया. युवती भी दादू राम को चाहती थी. इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया.

70 साल की उम्र में शादी (ETV BHARAT)

शिव मंदिर में रीति रिवाज के साथ की शादी: गुरुवार 9 अक्टूबर को बुजुर्ग दादूराम गंधर्व और युवती ने पूरे रीति रिवाज से शादी कर ली. यह शादी चिंगराजपारा के शिव मंदिर में हुई. दादूराम के साथ युवती ने मंदिर में सात फेरे लिए. दोनों ने विवाह की सभी रस्मों की अदायगी की.

इस विवाह का पूरा मोहल्ला बना साक्षी: चिंगराजपारा का मोहल्ला इस पूरे विवाह का साक्षी बना. मोहल्ले वासी नाच गाना करते हुए शादी में शामिल हुए. दोनों वर वधू को लोगों ने शुभकामनाएं दी और उनके नए जीवन के लिए कामनाएं की.

मजदूरी का काम करते हैं दादूराम: दादूराम गंधर्व बिलासपुर के सरकंडा में रोजी मजदूरी का काम करते हैं. युवती मोहल्ले में ही निवास करती है. इस शादी को देख लोग कह रहे हैं कि सचमुच प्यार में उम्र का बंधन नहीं होता. अब यह शादी पूरे बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन चुकी है.

