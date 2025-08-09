Essay Contest 2025

जे नाची से बांची, आदिवासी समाज के रोम-रोम में रचा-बसा है गीत और संगीत! - TRIBAL SOCIETY MUSIC

आदिवासी समाज संगीत प्रेमी होता है. उनका ये प्रेम प्रकृति से और प्रकृति के लिए होता है.

Story regarding Importance of songs and music in tribal society of Jharkhand
पारंपरिक वाद्ययंत्र पर झूमती आदिवासी महिलाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 2:06 PM IST

लातेहारः भोले भाले और छल कपट से दूर रहने वाले आदिवासी समाज संगीत प्रेमी होते हैं. इनका संगीत सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है. संगीत के माध्यम से आदिवासी समाज प्रकृति को धन्यवाद भी देते हैं और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जताते हैं. अलग-अलग महीने में और अलग-अलग समय पर उनके संगीत के बोल और सुर भी बिल्कुल अलग होते हैं.

दरअसल, आदिवासी समाज पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है. ईमानदार छवि, मिलनसार और छल कपट से दूर यह समाज भले ही विकास के मामले में थोड़ा पीछे रह गया हो, परंतु उनके मन और जीवन में उमंग की कोई कमी नहीं होती है. किसी भी हाल में मस्त मौला रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों का संगीत से गहरा लगा होता है.

आदिवासी समाज का संगीत से जुड़ाव (ETV Bharat)

इनका संगीत पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है. खुद भी प्रकृति से जुड़े रहने के कारण और संगीत भी प्रकृति से जुड़ा हुआ रहने के कारण यह अपने पारंपरिक संगीत में पूरी तरह रचे बसे रहते हैं. आदिवासी समाज का संगीत मौसम समय के अनुकूल होता है. साल में 12 महीने होते हैं. जिस प्रकार सभी 12 महीना में मौसम और समय का स्वरूप अलग-अलग होता है ठीक उसी प्रकार उनके संगीत का स्वरूप भी अलग होता है. अलग बोल होते हैं अलग धुन होते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम चाहे कोई भी हो यह अपने संगीत के माध्यम से हमेशा प्रकृति को धन्यवाद देते हैं.

पारंपरिक वाद्ययंत्र की थाप पर झूमती महिलाएं (ETV Bharat)

प्रकृति से जुड़े हैं और प्रकृति से ही जिंदा हैं

आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति की ही देन है. उनके पूर्वज भी प्रकृति से जुड़े थे और आने वाला भविष्य भी प्रकृति से ही जुड़ा रहेगा. सरना समाज के संयोजक रंथू उरांव बताते हैं कि मौसम के साथ ही उनके संगीत के लिए भी खुद बदलने लगते हैं. संगीत के माध्यम से प्रकृति को धन्यवाद देने के साथ-साथ आदिवासी समाज के लोग संगीत के माध्यम से ही अपनी खुशियां भी मानते हैं. समाज के सभी त्योहार संगीत पर ही आधारित होते हैं.

वहीं जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है. हमारे वाद्य यंत्र भी प्राकृतिक ही होते हैं. मिट्टी से बना मांदर और लकड़ी से बना नगाड़ा ही हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र होता है. सामाजिक कार्यकर्ता सेलेस्टिन कुजूर ने कहा कि 12 महीना के अलावा दिन के जो चार काल होते हैं, सभी के लिए अलग संगीत होते हैं और अलग बोल होते हैं.

पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ सरना समाज के लोग (ETV Bharat)

वहीं आदिवासी समाज के जानकार अधिवक्ता बिरसा मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की पहचान ही प्रकृति और संगीत है. आदिवासी समाज की विशेष जानकार महिला मुन्नी भगत ने कहा कि आदिवासियों को अपनी पारंपरिक संगीत सीखने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि वह खुद-ब-खुद सीख जाते हैं.

