साहिबगंज: जिले के प्रसिद्ध कलाकार अमृत प्रकाश ने साहिबगंज सर्किट हाउस के सभागार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया है. शिबू सोरेन की संघर्ष की गाथा को काफी सुंदर और आकर्षक तरीके से पेश किया है. दिशोम गुरु के सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान , किन परिस्थितियों में वे आगे बढ़े व कैसे बराकर नदी में मोटरसाइकिल से कूदकर जान बचाई और झारखंड अलग होने के बाद मुख्यमंत्री बने इस तमाम पलों को अपनी कला के माध्यम से दीवारों पर उकेरा है.

बताते चलें कि धनबाद के 'टुंडी आश्रम' की स्थापना कर शिबू सोरेन ने 'सोनोत संथाल समाज' की नींव रखी थी. इस संगठन का उद्देश्य समाज सुधार, महिला सशक्तीकरण और शराब-निषेध था. उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम की भी घोषणा की थी. जिसमें स्वरोजगार और आदिवासियों-गैर-आदिवासियों के बीच विवादों के निपटारे के लिए 'चेताब बैसी' का गठन किया था. दिशोम गुरु के सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष व सफर को कलाकार अमृत प्रकाश ने दीवारों पर उकेरा है.

जानकारी देते कलाकार अमृत प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं जिलेवासियों के बीच अमृत प्रकाश की इस कला की काफी चर्चा हो रही है. वहीं स्कूली बच्चे प्रतिदिन सर्किट हाउस के सभागार पहुंचकर दीवारों पर उकेरी गई दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्म से लेकर निधन तक के सफर को देख रहे हैं और सीख ले रहे हैं. यह दिशोम गुरु पर राज्य की पहली मिनिएचर गैलरी है. जिसे मात्र 10 दिनों में तैयार किया गया.

शिबू सोरेन के निधन के बाद पीएम मोदी द्वारा हेमंत सोरेन को ढाढ़स बंधाते हुए चित्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

कला के माध्यम से शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

इस संबंध में कलाकार अमृत प्रकाश ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के तीन दिन बाद इस पर कार्य शुरू किया था. हम बचपन से दिशोम गुरु के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं. एक कलाकार होने के नाते अपनी कला के माध्यम से उनके संघर्ष की गाथा को दीवारों पर उकेर कर लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. उपायुक्त ने 10 दिनों के लिए स्कूली बच्चों के भ्रमण के लिए सर्किट हाउस के सभागार को खोलकर रखने का आदेश दिया है.

साहिबगंज सर्किट हाउस सभागार की दीवार पर उकेरी गई शिबू सोरेन का चित्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

