मेरठ : हर इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं. चुनौतियों का डट कर सामना करने वाले ही नई इबारत लिखते हैं. ऐसा ही कुछ मेरठ की रहने वाली ममता गर्ग ने कर दिखाया है. पति के निधन के ममता गर्ग ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैशन को कोराबार में बदल दिया. आज ममता एक बिजनेस वीमेन हैं और अपने हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस से लाखों रुपये कमा रही हैं. आइए जानते हैं ममता गर्ग की कहानी...

ममता गर्ग कान्हा जी की ड्रेस से लेकर उनके खास पालने तैयार कराती हैं. उनके पालनों की डिमांड देश में है. उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है. ममता सरकारी नौकरी करना चाहती थीं. उन्होंने एमएससी तक पढ़ाई की. 1993 में शादी हो गई. ससुराल वालों ने नौकरी करने से मना कर दिया. इससे तकलीफ तो हुई, लेकिन अपने शौक को जिंदा रखा.

शौक ने बनाया बिजनेस वीमेन. (Video Credit; ETV Bharat)

बच्चों को सिखाने लगी हैंडीक्राफ्ट : ममता बताती हैं, शुरुआत से ही हैंडीक्राफ्ट में रुचि थी. अपनी स्किल को धीरे-धीरे सुधारा. अपने शौक को पूरा करने के लिए घर में ही बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की क्लास देनी लगी. इससे मेरा शौक पूरा हुआ. हैंडीक्राफ्ट से बनी चीजों को घर में ही सजाती थी. 2010 में अचानक पति का निधन हो गया. बड़ा बेटा 15 और छोटा बेटा 11 साल का था. पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई.

शौक को बिजनेस में बदला : ममता बताता हैं, भविष्य के लिए चुनौती बड़ी थी. ऐसे में मैंने अपने शौक को ही बिजनेस में बदलने का फैसला लिया. अपने हाथ के हुनर को आगे बढ़ाया. जिन बच्चों और महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट सिखाती थी उन्हें साथ जोड़ लिया. मुझे कान्हाजी बेहद प्रिय हैं. इसलिए निर्णय लिया कि हो न हो अब कान्हाजी के लिए ही कुछ ऐसा अनोखा और खूबसूरत काम किया जाएगा. जिसके बाद कान्हा जी की ड्रेस तैयार करने लगी. श्रीकृष्ण के लिए पालने बनाने की शुरुआत की. आज आठ तरह के झूले तैयार कर रही हूं.

ममता गर्ग कान्हा के लिए पोशाक तैयार कराती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

हुनर काम आया और ऑर्डर मिलने लगे : ममता कहती हैं कि लोगों को मेरा हुनर काम आया और ऑर्डर मिलने लगे. आज आर्डर की कोई कमी नहीं है. हालांकि कई बार काम करने वाले हाथ कम पड़ जाते हैं. मैं अपनी देखरेख में कान्हाजी की सुंदर पोशाक तैयार कराती हूं. पहले पांच महिलाओं को अपने साथ जोड़ा. आज लगभग 20 महिलाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दिया है. इनमें कुछ बेटियां है और कुछ महिलाएं. उन्हें वे घर से काम करके लाने को सामान देती हैं, बाद में बाकी काम दुकान में पूरा होता है.

हर माह दो लाख की इनकम : ममता ने कहा, पहले तो दुकान से ही लोग अपनी पसंद का सामान खरीद कर ले जाते थे, लेकिन अब उन्हें दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर मिलते हैं. अमेरिका से तो होलसेल में ऑर्डर आते हैं. अब काफी बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं. रिटेल में भी प्रोडक्ट की खूब बिक्री हो रही है. अब तो बेटा और बहू भी साथ जुड़ गए हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ऑर्डर दूसरे प्रदेशों से मिल रहे हैं. हर माह लगभग दो लाख रुपये की इनकम हो जाती है.

जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए तैयार पालना. (Photo Credit; ETV Bharat)

सास ने दी हिम्मत : ममता बताती हैं, 2010 में जब पति का देहांत हुआ था तो उनपर काफी कर्ज था. पति दवा का होलसेल कारोबार करते थे. सास ने हिम्मत दी और कहा कि हौसला रखो सब हो जाएगा. कर्ज भी धीरे-धीरे उतर गया. ममता का कहना है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, शुरुआत कभी भी की जा सकती है. हमें हमेशा काम करने की ललक के साथ आगे बढ़ना चाहिए. आगे बढ़ने की तमन्ना हो तो सब कुछ होता चला जाता है.

अमेरिका, कनाडा, दुबई से भी मिलते हैं ऑर्डर. (Photo Credit; ETV Bharat)

जन्माष्टमी पर डिमांड बढ़ी : ममता ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नजदीक है. ऐसे में बीते तीन महीने से और भी कुछ बेटियों को साथ में जोड़कर काम करा रही हूं. एक पालने की कम से कम कीमत 1500 रुपये है. तीन हजार रुपये कीमत तक के पालनों की डिमांड आ रही है. ऑर्डर के हिसाब से सामान तैयार किया जा रहा है.

आठ तरह के पालनों की काफी डिमांड रहती है. (Photo Credit; ETV Bharat)

हुनर से सुधरी आर्थिक स्थिति : ममता के साथ बीते आठ साल से काम कर रहीं सविता कहती हैं कि उन्हें यहां काम करके अच्छा लगता है. अपने परिवार का खर्च भी वह चला पा रही हैं. सुधा कहती हैं कि एक साल से वे काम कर रही हैं, अब तो उन्हें ममता ने इतना काबिल बना दिया है कि वह अलग-अलग बहुत से काम कर लेती हैं, जिससे उन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में काफी मदद मिल रही है.

