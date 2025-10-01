ETV Bharat / state

हथिनी चोरी की क्या है कहानी? झारखंड में पहली बार दर्ज हुई हाथी चोरी की FIR, पुलिस की जांच में कई खुलासे

पलामू से चोरी हथिनी की पूरी कहानी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद है.

Stolen Elephant
चोरी हुई हथिनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 5:45 PM IST

4 Min Read
पलामू: जिले से चोरी हुई हथिनी बिहार के छपरा से बरामद कर ली गयी है. हथिनी चोरी की पुलिस जांच में कई खुलासे हुए हैं. झारखंड के इतिहास में हथिनी चोरी की पहली शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी. हथिनी की बरामदगी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने 17 दिनों की तकनीकी जांच की और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर हथिनी को रिकवर कर लिया.

बरामदगी के बाद, पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. जांच में पता चला कि हथिनी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि पार्टनरशीप का विवाद था. तीन पार्टनर ने एक पार्टनर को धोखा दिया है. जानकारी के मुताबिक, पलामू से हथिनी को बिहार के गोपालगंज तक पैदल ले जाया गया था. गोपालगंज में, इसे एक ट्रक में लादकर छपरा के अमनौर ले जाया गया. फिर हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर निवासी गोरख सिंह को ₹27 लाख में बेच दिया गया. पुलिस के अनुसार, गोरख सिंह के पास पहले से ही दो हाथी हैं. पुलिस ने हथिनी से जुड़े सभी लोगों को नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर को पलामू के सदर थाने में पेश होने को कहा है. फिलहाल, हथिनी को अमनौर में ही जिम्मेनामा पर दिया गया है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (Etv Bharat)

पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर बिहार के छपरा में की थी छापेमारी

पलामू पुलिस को तकनीकी और मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के छपरा इलाके में हथिनी की खरीद-फरोख्त हुई है. इस सूचना के आधार पर, पलामू के सदर थाना की पुलिस छपरा के अमनौर पहुंची और पहले सूचना का सत्यापन किया. बाद में, स्थानीय वन विभाग और स्थानीय थाने की मदद से हथिनी को बरामद कर लिया गया. जिस महावत पर हथिनी चोरी का आरोप लगा है, वह फरार है.

"ऐसा पहली बार था कि किसी हथिनी की चोरी की शिकायत पहुंची थी. पुलिस को कई अन्य प्रकार की चोरियों की सूचना मिलती रहती है, लेकिन हाथी की चोरी, यह पहली बार था. पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए हथिनी को रिकवर कर लिया और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बुलाया है. 7 अक्टूबर को सभी से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कई खुलासे होंगे. तकनीकी और गोपनीय सूचना के आधार पर हथिनी को रिकवर किया गया है. अब तक की जांच में पुलिस को पार्टनरशीप में धोखा देने का मामला सामने आया है." - रीष्मा रमेशन, पुलिस अधीक्षक, पलामू

मिर्जापुर निवासी ने हथिनी चोरी होने का लगाया था आरोप

गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी नरेंद्र कुमार शुक्ला ने पलामू के सदर थाने में अपने हथिनी की चोरी का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दिया था. आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. नरेंद्र कुमार शुक्ला का कहना था कि वह 11 अगस्त को पलामू के सदर थाना क्षेत्र के जोरकट इलाके में पहुंचे थे. उस दौरान उनकी हथिनी मौजूद थी. 13 अगस्त को जब वह लौटे तो उन्होंने पाया कि हथिनी गायब है. काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो उन्होंने 12 सितंबर को पुलिस में आवेदन दिया. हथिनी के साथ वन विभाग की एक चीप भी लगी हुई थी.

चार पार्टनर ने मिलकर खरीदा था 40 लाख में हथिनी

पुलिस जांच में पता चला है कि नरेंद्र कुमार शुक्ला और तीन अन्य पार्टनर ने मिलकर हथिनी को 40 लाख रुपये में खरीदा था. चारों पार्टनर ने मिलकर हथिनी और महावत का खर्च उठाया. लेकिन इसी बीच तीन अन्य पार्टनर आपस में मिल गए और महावत के माध्यम से हथिनी को 27 लाख रुपये में बेच दिया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि चारों पार्टनर ने मिलकर हथिनी को किस मकसद से खरीदा था. क्योंकि हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.

