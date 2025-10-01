ETV Bharat / state

हथिनी चोरी की क्या है कहानी? झारखंड में पहली बार दर्ज हुई हाथी चोरी की FIR, पुलिस की जांच में कई खुलासे

पलामू: जिले से चोरी हुई हथिनी बिहार के छपरा से बरामद कर ली गयी है. हथिनी चोरी की पुलिस जांच में कई खुलासे हुए हैं. झारखंड के इतिहास में हथिनी चोरी की पहली शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी. हथिनी की बरामदगी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने 17 दिनों की तकनीकी जांच की और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर हथिनी को रिकवर कर लिया.

बरामदगी के बाद, पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. जांच में पता चला कि हथिनी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि पार्टनरशीप का विवाद था. तीन पार्टनर ने एक पार्टनर को धोखा दिया है. जानकारी के मुताबिक, पलामू से हथिनी को बिहार के गोपालगंज तक पैदल ले जाया गया था. गोपालगंज में, इसे एक ट्रक में लादकर छपरा के अमनौर ले जाया गया. फिर हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर निवासी गोरख सिंह को ₹27 लाख में बेच दिया गया. पुलिस के अनुसार, गोरख सिंह के पास पहले से ही दो हाथी हैं. पुलिस ने हथिनी से जुड़े सभी लोगों को नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर को पलामू के सदर थाने में पेश होने को कहा है. फिलहाल, हथिनी को अमनौर में ही जिम्मेनामा पर दिया गया है.

पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर बिहार के छपरा में की थी छापेमारी

पलामू पुलिस को तकनीकी और मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के छपरा इलाके में हथिनी की खरीद-फरोख्त हुई है. इस सूचना के आधार पर, पलामू के सदर थाना की पुलिस छपरा के अमनौर पहुंची और पहले सूचना का सत्यापन किया. बाद में, स्थानीय वन विभाग और स्थानीय थाने की मदद से हथिनी को बरामद कर लिया गया. जिस महावत पर हथिनी चोरी का आरोप लगा है, वह फरार है.