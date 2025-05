ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान से तबाही, 5 दिन से बिजली गुल, अंधेरे से परेशान ग्रामीणों का हल्लाबोल - STORM WREAKS HAVOC IN CHHATTISGARH

दंतेवाड़ा बिजली गुल से परेशानी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दंतेवाड़ा: पांच दिनों से जिले के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं. दंतेवाड़ा जिले में आए तेज आंधी तूफान के बाद से ही यह स्थिति है. ऐसे में अंधेरे से परेशान लोगों का गुस्सा बिजली कर्मचारी व अधिकारियों पर फूटा. ग्रामीणों ने पूरे ऑफिस का घेराव कर तत्काल बिजली दुरुस्त करने की मांग की है. ग्रामीणों ने किया बिजली ऑफिस का घेराव: बिजली विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों की कमी बताते हुए जल्द ही समस्या हल करने का भरोसा दिया है. हालांकि इसके बाद भी ग्रामीण बिजली ऑफिस में डटे रहे. ग्रामीणों ने कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी, हम घर नहीं जाएंगे. दंतेवाड़ा के कई इलाकों में 5 दिन से बिजली नहीं (ETV Bharat Chhattisgarh) 5 दिन से आंधी तूफान से गिरा बिजली का खंभा ही नहीं लगा तो बिजली कैसे आएगी-ग्रामीण महिला

