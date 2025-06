ETV Bharat / state

अनूपगढ़ में अंधड़ : ईंट-भट्ठा मजदूरों की झुग्गियां तबाह, चार बच्चों समेत 10 श्रमिक मलबे में दबे

अंधड़ में गिरा आशियाना ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

Published : June 4, 2025 at 10:00 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 10:11 AM IST

श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ के गांव 67 जीबी में मंगलवार शाम अंधड़ ने तबाही मचाई. इस दौरान ईंट-भट्ठा मजदूरों की झुग्गियां तेज हवा के चलते गिर गई. 34 लोग बेघर हो गए. वहीं, चार बच्चों समेत 10 मजदूर घायल हो गए. मजदूरों ने खुद ही अपने परिजनों व साथियों को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया. पीड़ितों का आरोप है कि भट्ठा 29 मई से बंद है, लेकिन संचालक ने मजदूरी नहीं दी. इस कारण गांव नहीं लौट पाए. प्रशासन ने राहत व इलाज की व्यवस्था की. नायब तहसीलदार धीरेंद्र यादव ने बताया कि अस्पताल में दर्जन भर घायलों का इलाज किया गया. इनमें कई अलग-अलग ईंट भट्टों के श्रमिक हैं. घायलों के खाने व रहने की व्यवस्था रैन बसेरों और धर्मशालाओं में कराई है. प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है. घायलों को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को छुट्टी दे दी गई. घायलों में वंदना (7), अंकित (13), अनूप (13), विकास (19), कन्या देवी (40) और सोहन पाल आदि शामिल हैं. नायब तहसीलदार धीरेंद्र यादव बोले... (ETV Bharat Sri Ganganagar) पढ़ें: अजमेर में मजदूर की मौत पर बवाल: शव उठाने से इनकार, माली समाज हुआ लामबंद, मुआवजे के आश्वासन के बाद बनी सहमति मजदूरों का आरोप है कि 29 मई से भट्ठा बंद है. संचालक ने अब तक हिसाब नहीं किया. इसके चलते वे अपने गांव नहीं लौट पा रहे. राखी पत्नी रामफूल ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. यहां बिना मजदूरी के फंसे हुए हैं. हादसे में उनका सारा सामान नष्ट हो गया. दरअसल, अनूपगढ़ के 67 जीबी में मंगलवार देर शाम 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली. इस कारण ईंट भट्ठे के पास बनी 12 झुग्गियां पूरी तरह तबाह हो गई. इनमें रह रहे 34 श्रमिकों के हादसे के वक्त अधिकतर मजदूर और बच्चे झुग्गियों में ही थे. अचानक आई आपदा में चार बच्चों 10 लोग मलबे में दब गए. इन्हें मजदूरों ने बड़ी मशक्कत से निकाला.

