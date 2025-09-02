भागलपुर : बिहार में भागलपुर-दुमका रेलखंड पर एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थराव की घटना सामने आई है. घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं.

फिर वंदे भारत पर हमला : भागलपुर-दुमका रेलखंड के पंजवारा हॉल्ट के पास असामाजिक तत्वों ने जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया. घटना शाम करीब 5:15 बजे हुई.

पथराव में बाल-बाल बचे यात्री (ETV Bharat)

कोच सी-4 की खिड़कियां टूटीं : पथराव की वजह से कोच सी-4 की कई खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, किसी यात्री को चोट नहीं लगी. लेकिन ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया.

पथराव कर फरार हुए शरारती तत्व : जानकारी के अनुसार, जब ट्रेन पंजवारा हॉल्ट के पास पहुंची, तभी पटरी किनारे खेल रहे शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके और फरार हो गए. घटना की जानकारी डीसीएम मालदा असीम कुमार कुल्लू को दी गई.

गांव वालों को चेतावनी देती पुलिस (ETV Bharat)

आरपीएफ ने शुरू की जांच : सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि पथराव कम उम्र के बच्चों ने किया है. दोषियों की पहचान की जा रही है.

पहले भी हो चुका है पथराव : इससे पहले भी इसी रेलखंड पर करीब तीन बार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं. इस बार हमला कोच सी-4 की सीट संख्या 61 से 63, 65 से 67 और 70 से 72 के पास किया गया.

घटना स्थल पर पहुंची आरपीएफ (ETV Bharat)

रेलवे का सख्त रुख और जागरूकता अभियान : पूर्वी रेलवे के मालदा मंडल द्वारा पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. हाल ही में 16 अगस्त को आरपीएफ ने विभिन्न स्टेशनों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया था.

ग्रामीणों को दी गई चेतावनी : इन अभियानों में ग्रामीणों और यात्रियों को बताया गया कि पटरियों पर चलना, मवेशी चराना, सिग्नल गियर से छेड़छाड़ करना और ट्रेनों पर पथराव करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. जागरुकता के लिए पैम्फलेट भी वितरित किए गए थे.

''कम उम्र के बच्चों द्वारा पथराव किया गया है. जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसपर कार्रवाई की जाएगी. पूर्वी रेलवे के मालदा मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लगातार मवेशी दुर्घटना (CRO), मानव दुर्घटना (HRO), अलार्म चेन खींचना (ACP) तथा ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं.''- असीम कुमार कल्लू, डीसीएम, मालदा

जमालपुर तक बढ़ी ट्रेन की सेवा : गौरतलब है कि 17 अगस्त से इस ट्रेन का विस्तार जमालपुर तक कर दिया गया है. पहले यह ट्रेन भागलपुर से हावड़ा जाती थी, अब जमालपुर से हावड़ा के बीच चल रही है और जमालपुर में इसका रखरखाव किया जाता है.

