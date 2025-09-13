पैमाइश के लिए गयी राजस्व विभाग की टीम पर पथराव; तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़, जान बचाकर भागे अफसर

पैमाइश के लिए गयी राजस्व विभाग की टीम पर पथराव; तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़, जान बचाकर भागे अफसर
एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा, राजस्व टीम जमीन की पैमाइश के लिए गयी थी. FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही है.
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को सरकारी जमीन की पैमाइश के लिए गयी तहसील की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. इस हमले में तहसीलदार सदर की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.
राजस्व विभाग की टीम ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचायी और मामले की जानकारी पुलिस को दी. गांव में फोर्स तैनात कर दी गयी है.
समाधान दिवस में शिकायत मिली थी: मामला फिरोजाबाद जिले के लाइनपार थाना क्षेत्र के गांव कुतकपुर बाजिदपुर से जुड़ा है. उपजिलाधिकारी सदर सत्येंद्र कुमार के मुताबिक समाधान दिवस में शिकायत मिली थी कि ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है. इस जानकारी के बाद तहसीलदार सदर रवीश कुमार की अगुवाई में तहसील सदर की राजस्व टीम जमीन की पैमाइश के लिए गांव गयी थी.
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को घेर कर पथराव: एसडीएम सदर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पैमाइश के बाद जब टीम वापस लौट रही थी, तभी 15-20 ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. तहसीलदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी.
लाइनपार थाने में मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश: इसके बाद थाना लाइनपार के अलावा अन्य थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे. एसडीएम ने बताया कि इस संबंध में थाना लाइनपार में शिकायत दर्ज कराई गयी है.
ग्रामीणों को हिरासत में लेकर पूछताछ: एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि तहसील सदर की टीम जमीन की पैमाइश के लिए गांव में गयी थी. वहां उनके ऊपर पथराव हुआ था. एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. कुछ ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया गया है. पूछताछ की जा रही है
