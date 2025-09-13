ETV Bharat / state

पैमाइश के लिए गयी राजस्व विभाग की टीम पर पथराव; तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़, जान बचाकर भागे अफसर

Published : September 13, 2025

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को सरकारी जमीन की पैमाइश के लिए गयी तहसील की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. इस हमले में तहसीलदार सदर की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. राजस्व विभाग की टीम ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचायी और मामले की जानकारी पुलिस को दी. गांव में फोर्स तैनात कर दी गयी है. जानकारी देते एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद (Video Credit: Firozabad Police) समाधान दिवस में शिकायत मिली थी: मामला फिरोजाबाद जिले के लाइनपार थाना क्षेत्र के गांव कुतकपुर बाजिदपुर से जुड़ा है. उपजिलाधिकारी सदर सत्येंद्र कुमार के मुताबिक समाधान दिवस में शिकायत मिली थी कि ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है. इस जानकारी के बाद तहसीलदार सदर रवीश कुमार की अगुवाई में तहसील सदर की राजस्व टीम जमीन की पैमाइश के लिए गांव गयी थी.