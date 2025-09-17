जींद में रोडवेज बस पर कार सवार युवकों ने किया पथराव, कांग्रेस नेत्री ने बनाया वीडियो, बोली- "इस आतंक में पीएम को जन्मदिन मुबारक"
जींद से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस पर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया, पत्थरबाज़ी में यात्री बाल-बाल बचे, पुलिस जांच में जुटी.
Published : September 17, 2025 at 12:21 PM IST
जींद: बुधवार सुबह जींद से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस पर कार सवार युवकों ने पथराव किया. घटना जींद बाईपास स्थित सफीदों रोड फ्लाईओवर के पास की है. जानकारी के मुताबिक, सफेद कार में सवार कुछ लोगों ने बस को ओवरटेक कर जबरन रोकने की कोशिश की. बस नहीं रोकने पर उन्होंने ईंट और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया. इससे बस के शीशे टूट गए और कई पत्थर बस के अंदर तक पहुंच गए. गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन यात्रियों में दहशत फैल गई.
कांग्रेस नेत्री ने वीडियो बनाकर बताया घटना का हाल: बस में मौजूद कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष पूनम चौहान ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो में पूनम ने कहा कि "बीजेपी का गुंडाराज, प्रधानमंत्री जी को इस आतंक में अपना जन्मदिन मुबारक हो". उन्होंने वीडियो में सफेद टियागो कार की ओर इशारा करते हुए बताया कि "इन्हीं लोगों ने बस पर हमला किया. बस में बहन-बेटियां भी थीं" वीडियो में कुछ यात्री यह कहते भी नजर आए कि "बस को थाने ले जाओ, गाड़ी वाले गाली दे रहे हैं."
बिना नंबर प्लेट की टियागो कार से हुआ हमला: हमले में इस्तेमाल की गई टियागो कार बिना नंबर प्लेट की थी. बस हरियाणा रोडवेज की 'किलोमीटर स्कीम' के तहत संचालित हो रही थी, जिसका नंबर HR56B0918 है. इस स्कीम के तहत प्राइवेट बस ऑपरेटर से किराये पर बसें ली जाती हैं. ड्राइवर प्राइवेट होता है जबकि कंडक्टर सरकारी होता है. घटना के समय बस में 50 से अधिक यात्री मौजूद थे. ड्राइवर ने बताया कि "पत्थर सीधे ड्राइवर साइड के शीशे पर लगे, लेकिन किसी की जान नहीं गई. बाद में बस को सिविल लाइन थाना ले जाया गया."
कहा-सुनी के बाद हुई घटना: बस के ड्राइवर ने बताया कि "इस विवाद की जड़ बस स्टैंड पर हुई एक कहासुनी थी. बस को बैक करते समय एक बुजुर्ग अचानक पीछे आ गया. तभी वहां खड़े कुछ युवकों ने ड्राइवर यानी मेरे साथ तीखी भाषा में बात की और बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी दी. मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बस बस अड्डे से निकली, तो वही युवक पहले से फ्लाईओवर के पास मौजूद थे. उन्होंने बस का पीछा किया और उस पर पथराव कर दिया. युवक संभवतः किसी स्कूल, कॉलेज या आईटीआई के छात्र थे."
पुलिस को दी गई जानकारी: हमले की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी गई है. जींद पुलिस प्रवक्ता राजेश शर्मा ने कहा "वीडियो के आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेज कर दी गई है. सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें दूसरी बस में बैठाकर रवाना किया गया है." इस हमले ने रोडवेज यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस प्रवक्ता राजेश शर्मा ने कहा कि "जल्द ही हमलावरों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी."
ये भी पढ़ें- ओलंपियन सुशील पहलवान को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी झज्जर पुलिस, विदेशी हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें- पति की गिरफ्तारी के विरोध में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, सुसाइड की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती