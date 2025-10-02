ETV Bharat / state

वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में स्टोन पेंटिंग का आयोजन, बच्चों ने दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश

रामनगर में वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में स्टोन पेंटिंग का आयोजन किया गया. बच्चों ने बढ़ चढ़कर पेंटिंग में हिस्सा लिया.

वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में स्टोन पेंटिंग का आयोजन (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
रामनगर: उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में इस बार वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आगाज बेहद अनोखे अंदाज में हुआ. आर्ट गैलरी में पहली बार स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बच्चों ने पत्थरों पर जंगल और वन्यजीवों की शानदार कलाकृतियां उकेरकर संरक्षण का संदेश दिया.

वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी के आयोजनकर्ता वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने बताया कि अब तक हर जगह ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताएं तो आयोजित होती रही हैं. लेकिन इस बार बच्चों की कला को नए आयाम देने के लिए स्टोन पेंटिंग का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि स्थानीय बच्चों में चित्रकला की अद्भुत प्रतिभा है और इस बार हमने पारंपरिक ड्राइंग प्रतियोगिता से हटकर बच्चों को पत्थरों पर अपनी कल्पना और कला उकेरने का अवसर दिया.

स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन (PHOTO-ETV Bharat)

दीप रजवार ने कहा कि कॉर्बेट क्षेत्र में अलग-अलग किस्म के वन्य जीव पाए जाते हैं और बच्चों ने इन्हीं जीवों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से जीवन्त किया है. पत्थरों पर बने बाघ, हाथी, हिरण, मोर और अन्य जीवों की झलक देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए. उन्होंने कहा यह प्रतियोगिता बच्चों में न सिर्फ कला के प्रति रुझान बढ़ा रही है, बल्कि संरक्षण का संदेश भी दे रही है. हमें उम्मीद है कि इस अनोखे प्रयोग को देखकर भविष्य में अन्य स्थानों पर भी स्टोन पेंटिंग को बढ़ावा मिलेगा.

स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया (PHOTO-ETV Bharat)

संरक्षण और जागरूकता का संदेश: वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने बताया कि हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक देशभर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है. इस दौरान संरक्षण और जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

संजय छिम्वाल ने कहा आज स्टोन पेंटिंग का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया कि बच्चों में बचपन से ही वन और वन्यजीवों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना जागृत हो. बच्चे जब खुद पेंटिंग बनाते हैं तो उनके मन में एक गहरी छाप पड़ती है और वे प्रकृति को सहेजने का संकल्प लेते हैं.

बच्चों ने पत्थरों पर जंगल और वन्यजीवों की शानदार कलाकृतियां उकेरी. (PHOTO-ETV Bharat)

बच्चों में दिखा उत्साह: प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए. बच्चों ने कहा कि पत्थरों पर पेंटिंग करना उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि जब वे जंगल और उसमें रहने वाले जीवों को पेंट करते हैं, तो उन्हें संरक्षण का महत्व और ज्यादा समझ आता है.

संरक्षण और जागरूकता का संदेश (PHOTO-ETV Bharat)

बच्चों ने कहा कि स्टोन पर पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगा. इससे हमें समझ आया कि जैसे पत्थर पर चित्र हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं, वैसे ही हमें वन्यजीवों और जंगलों को भी स्थायी रूप से सुरक्षित रखना चाहिए.

