कानपुर विस्फोट; चोरी की स्कूटी में हुआ धमाका, सर्च ऑपरेशन में पुलिस को मिला पटाखों का जखीरा

देर रात पुलिस ने मिश्री बाजार की दुकानों में चलाया सर्च ऑपरेशनय अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले 7 दुकानदार हिरासत में हैं.

चोरी की स्कूटी में हुआ धमाका.
चोरी की स्कूटी में हुआ धमाका. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 10:06 AM IST

कानपुर: शहर के मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार में बुधवार देर शाम विस्फोट हुआ. इसमें दो स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. पुलिस की जांच में सामने आया है, कि नीले रंग की स्कूटी 31 मार्च 2023 को हमराज कॉम्प्लेक्स के बाहर से चोरी हुई थी. यह भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला उपाध्यक्ष बृजेंद्र रस्तोगी की थी. हालांकि, स्कूटी लेकर घटनास्थल पर कौन आया, कब आया? इन सवालों के जवाब अभी पुलिस को नहीं मिले हैं. दूसरी स्कूटी होजरी कारोबारी अश्वनी कुमार की है, जो खुद पटाखा लेने पहुंचे थे और विस्फोट के बाद गंभीर घायल हैं.

घटना के बाद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने आसपास की दुकानों में सर्च ऑपरेशन चलाया तो विस्फोट वाली जगह के आसपास कई दुकानों के अंदर से पटाखों का जखीरा मिला है. इस पर पुलिस ने सात दुकानदारों को हिरासत में लिया है, जो अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहे थे. पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में ही रिहायशी क्षेत्र के अंदर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण चल रहा था. उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल. (Video Credit: Police Media Cell)

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि अब्दुल्ला की दुकान के सामने दो स्कूटी खड़ी थीं, जिनमें विस्फोट हुआ. विस्फोट पटाखों से हुआ है, इसके साक्ष्य हमें और हमारी टीम के सदस्यों को मिले हैं. इस घटना में कुल 8 लोग घायल हैं. इनमें से 4 गंभीर हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है. जबकि बाकियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पटाखों का अवैध रूप से भंडारण किया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है. कहीं न कहीं विभागीय लोगों का संरक्षण भी है. इसमें अब सभी दोषियों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. कहीं भी रिहायशी क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे. हमारी टीमें अब पूरे कानपुर में सर्च ऑपरेशन चालएंगी. दीपावली पर जिन दुकानदारों को पटाखे के लिए लाइसेंस जारी होते हैं, वही पटाखा बेच सकेंगे. इसके लिए शहर से बाहर दुकानें लगवाई जाएंगी.

दीपावली से पहले दहला शहर: स्थानीय लोगों का कहना है, कि दीपावली से पहले इस विस्फोट ने शहर को दहला दिया है. बाजार में जब भीड़ थी, तभी यह विस्फोट हुआ. एलआईयू पूरी तरह से फेल रही. वहीं, घटना के बाद एजेंसियां भी सक्रिय हुई हैं. साथ ही सीएम कार्यालय से भी रिपोर्ट मांगी गई है.

नए पुलिस आयुक्त ने संभाला कार्यभार, अगले दिन ही विस्फोट: शहर में इस बात को लेकर भी चर्चाएं रहीं कि नए पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने जिस दिन चार्ज संभाला, उसके अगले ही दिन विस्फोट हो गया. हालांकि, विस्फोट के कुछ देर बाद ही वह अपने चिर परिचित अंदाज में मौके पर पहुंचे और वहां से लेकर अस्पताल तक लगातार मूवमेंट करते रहे.

यह भी पढ़ें: त्योहारों पर लकी ऑफर, शॉपिंग गिफ्ट से रहें सावधान, हो सकते हैं साइबर फ्रॉड के शिकार; एक्सपर्ट से जानें बचाव के टिप्स

