कानपुर विस्फोट; चोरी की स्कूटी में हुआ धमाका, सर्च ऑपरेशन में पुलिस को मिला पटाखों का जखीरा

कानपुर: शहर के मूलगंज थाना क्षेत्र स्थित मिश्री बाजार में बुधवार देर शाम विस्फोट हुआ. इसमें दो स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. पुलिस की जांच में सामने आया है, कि नीले रंग की स्कूटी 31 मार्च 2023 को हमराज कॉम्प्लेक्स के बाहर से चोरी हुई थी. यह भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला उपाध्यक्ष बृजेंद्र रस्तोगी की थी. हालांकि, स्कूटी लेकर घटनास्थल पर कौन आया, कब आया? इन सवालों के जवाब अभी पुलिस को नहीं मिले हैं. दूसरी स्कूटी होजरी कारोबारी अश्वनी कुमार की है, जो खुद पटाखा लेने पहुंचे थे और विस्फोट के बाद गंभीर घायल हैं.

घटना के बाद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने आसपास की दुकानों में सर्च ऑपरेशन चलाया तो विस्फोट वाली जगह के आसपास कई दुकानों के अंदर से पटाखों का जखीरा मिला है. इस पर पुलिस ने सात दुकानदारों को हिरासत में लिया है, जो अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहे थे. पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में ही रिहायशी क्षेत्र के अंदर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण चल रहा था. उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि अब्दुल्ला की दुकान के सामने दो स्कूटी खड़ी थीं, जिनमें विस्फोट हुआ. विस्फोट पटाखों से हुआ है, इसके साक्ष्य हमें और हमारी टीम के सदस्यों को मिले हैं. इस घटना में कुल 8 लोग घायल हैं. इनमें से 4 गंभीर हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है. जबकि बाकियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.