दिल्ली से चोरी व लूट के मोबाइल को ऐसे पहुंचाया जाता था बांग्लादेश, पुलिस ने 3 गैंग मेंबर को किया गिरफ्तार - STOLEN MOBILE SMUGGLERS ARRESTED

आरोपियों के पकड़े जाने के बाद 30 मामलों का खुलासा किया जा चुका है. अन्य 120 मोबाइल के बारे में पता लगाया जा रहा है.

पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 5:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों का मोबाइल पलक झपकते गायब करके अपने गैंग के नेटवर्क के जरिए सीधा बांग्लादेश पहुंचा देते थे. इससे लाख कोशिशों के बावजूद चोरी हुआ मोबाइल बरामद नहीं हो पाता था. पुलिस ने इनके पास से 150 मोबाइल बरामद कर नेटवर्क में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके तार दिल्ली से लेकर बंगाल और वहां से बंगलादेश तक जुड़े थे.

आरोपियों की पहचान मुजाहिर, शिवम और मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है. इनके पकड़े जाने से अब तक 30 मामलों का खुलासा हुआ है और आगे छानबीन की जा रही है. अन्य 120 मोबाइल के बारे में भी पता लगाया जा रहा है. यह गैंग चलती बसों में पिक पॉकेटिंग करने वाले, भीड़ भाड़ वाले बाजारों से मोबाइल चुराने वाले और दिल्ली की सड़कों पर स्नैचिंग करने वाले बदमाशों, लुटेरों और चोरों से मोबाइल लेकर आगे डिस्पोज करते थे.

अंकित चौहान, डीसीपी साउथ (ETV Bharat)

डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार की देखरेख में टीम ने सूझबूझ से इस गैंग के इन तीन आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है. अब तक इस मामले में आठ लोग पकड़े जा चुके हैं और 300 से ज्यादा मोबाइल साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस बरामद कर चुकी है. पता चला कि सीईआईआर पोर्टल पर ब्लॉक किए गए मोबाइल को बांग्लादेश भेज कर कमाई करता था. क्योंकि उस पोर्टल पर ब्लॉक किए गए मोबाइल पर भारत में कहीं भी कोई नेटवर्क काम नहीं कर सकता. चोरी के मोबाइल को खरीदने के लिए बकायद रेट कार्ड तक आता था.

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

