नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों का मोबाइल पलक झपकते गायब करके अपने गैंग के नेटवर्क के जरिए सीधा बांग्लादेश पहुंचा देते थे. इससे लाख कोशिशों के बावजूद चोरी हुआ मोबाइल बरामद नहीं हो पाता था. पुलिस ने इनके पास से 150 मोबाइल बरामद कर नेटवर्क में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके तार दिल्ली से लेकर बंगाल और वहां से बंगलादेश तक जुड़े थे.

आरोपियों की पहचान मुजाहिर, शिवम और मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है. इनके पकड़े जाने से अब तक 30 मामलों का खुलासा हुआ है और आगे छानबीन की जा रही है. अन्य 120 मोबाइल के बारे में भी पता लगाया जा रहा है. यह गैंग चलती बसों में पिक पॉकेटिंग करने वाले, भीड़ भाड़ वाले बाजारों से मोबाइल चुराने वाले और दिल्ली की सड़कों पर स्नैचिंग करने वाले बदमाशों, लुटेरों और चोरों से मोबाइल लेकर आगे डिस्पोज करते थे.

डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार की देखरेख में टीम ने सूझबूझ से इस गैंग के इन तीन आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है. अब तक इस मामले में आठ लोग पकड़े जा चुके हैं और 300 से ज्यादा मोबाइल साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस बरामद कर चुकी है. पता चला कि सीईआईआर पोर्टल पर ब्लॉक किए गए मोबाइल को बांग्लादेश भेज कर कमाई करता था. क्योंकि उस पोर्टल पर ब्लॉक किए गए मोबाइल पर भारत में कहीं भी कोई नेटवर्क काम नहीं कर सकता. चोरी के मोबाइल को खरीदने के लिए बकायद रेट कार्ड तक आता था.

