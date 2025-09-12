ETV Bharat / state

आगरा की तरह बाराबंकी में तो नहीं हो रही नकली दवाइयों की बिक्री, छापे मार लिए सैंपल

बाराबंकी: जिले में गुरुवार को एफएसडीए और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने दो मेडिकल स्टोरों पर छापे मारकर 9 सैंपल कलेक्ट किए. सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है. नकली दवाइयों की बिक्री की आशंका जताई जा रही है. टीम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

आपको बता दें कि जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में मेडिकल स्टोर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को बाराबंकी शहर के सीताराम गली और मोहल्ला मुंशीगंज में स्थित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. टीम ने एक मेडिकल स्टोर से एक दवा बरामद की. ड्रग इंस्पेक्टर रजिया बानो ने बताया कि जब इस दवाई की कंपनी से पता किया गया तो पता चला कि वह दवाई नकली है.



कुछ दिनों पहले आगरा में नकली दवाइयों के पकड़े गए जखीरे में भी यह दवा मिली थी. इसके तुरंत बाद टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर दिया. साथ ही कहा कि इस दवाई का स्टॉक जिनको भी बेचा हो उसे तुरंत वापस मंगाया जाए. इसी तरह टीम ने एक अन्य मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर नौ संदिग्ध नमूने भरे. सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि छापेमारी की यह कार्रवाई सभी तहसीलों में जारी रहेगी.



