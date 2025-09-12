ETV Bharat / state

आगरा की तरह बाराबंकी में तो नहीं हो रही नकली दवाइयों की बिक्री, छापे मार लिए सैंपल

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच के लिए 9 सैंपल भेजे, एक नकली दवा भी हाथ लगी.

छापेमारी में मिला नकली दवाई
छापेमारी में मिला नकली दवाई (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: जिले में गुरुवार को एफएसडीए और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने दो मेडिकल स्टोरों पर छापे मारकर 9 सैंपल कलेक्ट किए. सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है. नकली दवाइयों की बिक्री की आशंका जताई जा रही है. टीम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

आपको बता दें कि जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में मेडिकल स्टोर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को बाराबंकी शहर के सीताराम गली और मोहल्ला मुंशीगंज में स्थित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. टीम ने एक मेडिकल स्टोर से एक दवा बरामद की. ड्रग इंस्पेक्टर रजिया बानो ने बताया कि जब इस दवाई की कंपनी से पता किया गया तो पता चला कि वह दवाई नकली है.

कुछ दिनों पहले आगरा में नकली दवाइयों के पकड़े गए जखीरे में भी यह दवा मिली थी. इसके तुरंत बाद टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर दिया. साथ ही कहा कि इस दवाई का स्टॉक जिनको भी बेचा हो उसे तुरंत वापस मंगाया जाए. इसी तरह टीम ने एक अन्य मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर नौ संदिग्ध नमूने भरे. सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि छापेमारी की यह कार्रवाई सभी तहसीलों में जारी रहेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE MEDICINES IN BARABANKIACTION AGAINST FAKE MEDICINESFAKE MEDICINES IN UPUP NEWSBARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.