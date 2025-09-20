ETV Bharat / state

जैसलमेर के सरहदी क्षेत्र में मिले 14 रोशनी बम के खोल...मचा हड़कंप

जैसलमेर के सरहदी क्षेत्र में सूने इलाके में 14 रोशनी बम के खोल मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने गड्ढे में दबाकर किया निस्तारण.

Roshni bomb shells found in Ramgarh area
रामगढ़ इलाके में मिले रोशनी बम के खोल (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 12:29 PM IST

1 Min Read
जैसलमेर: जिले के सीमावर्ती कस्बे रामगढ़ के पास शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सूने क्षेत्र में रोशनी बम के एक दर्जन से अधिक खोल मिले. रामगढ़ से लगभग दो किलोमीटर दूर सूने इलाके में मिले 14 रोशनी बम के खोल चर्चा का विषय बन गए. भयभीत ग्रामीणों ने खोल मिलने की सूचना रामगढ़ थाना पुलिस को दी. इस पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और खोल अपने कब्जे में लिए. पुलिस ने इन खोलों की जांच सीमा सुरक्षा बल (BSF) के विशेषज्ञों से कराई. जांच में पता लगा कि ये बम घातक नहीं हैं. इनका इस्तेमाल आसमान में रोशनी के लिए किया जाता है.

थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि इलाके में 14 रोशनी बम के खोल मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई. खोल कब्जे में लिए. सेना से अभ्यास के दौरान कई बार ऐसे खोल मौके पर ही छूट जाते हैं. ये बम कतई घातक नहीं हैं. ये आसमान में रोशनी फैलाने को छोड़े जाते हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील कि भविष्य में ऐसी कोई वस्तु मिलने पर घबराने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करें.

पढ़ें: भविष्य की तैयारी, जैसलमेर में भारतीय सेना का ड्रोन अभ्यास

गड्ढे में दबाए : रामगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से जेसीबी बुलवाकर गहरा गड्ढा खुदवाया और सभी 14 बम के खोल दबाकर निस्तारित कर दिए. इससे आसपास कोई खतरा नहीं रहा और लोगों ने राहत की सांस ली.

