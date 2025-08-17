ETV Bharat / state

अब लखनऊ STF करेगी आगरा के फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस की जांच; जानें क्यों ट्रांसफर की गई विवेचना?

24 मई 2025 को आगरा एसटीएफ में इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों मुकदमा दर्ज कराया था.

आगरा के फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस की जांच.
आगरा के फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 17, 2025 at 12:46 PM IST

आगरा: बहुचर्चित फर्जी शस्त्र लाइसेंस, अवैध हथियारों की खरीद मामले की जांच अब लखनऊ एसटीएफ की टीम करेगी. अभी तक यह विवेचना आगरा एसटीएफ यूनिट कर रही थी. इसको लेकर शिकायर्ता ने सवाल उठाए थे. आगरा एसटीएफ के विवेचक हुकुम सिंह ने 83 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की है. विवेचक के बीमार की वजह से छुट्‌टी पर जाने से विवेचना ट्रांसफर की गई है.

इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह करेंगे विवेचना: शिकायतकर्ता विशाल भारद्वाज ने विवेचना अधर में लटकने पर लखनऊ में शिकायत की. इसके बाद यह विवेचना एसटीएफ लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को आवंटित की गई है. विवेचक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि विवेचना ग्रहण करके छानबीन शुरू कर दी है. आगरा कलेक्ट्रेट स्थित आयुध कार्यालय से कुछ रिकॉर्ड निकलवाए हैं. इसके साथ ही कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं.

विवेचना में बरती गई लापरवाही

  • रिटायर्ड असलहा बाबू को विवेचना में मदद पर हाईकोर्ट से सशर्त राहत मिली थी. मगर, बयान नहीं लिए गए.
  • आरोपित हाईकोर्ट से राहत के प्रयास में जुटे रहे और एसटीएफ ने एक भी आरोपी को पकड़ा नहीं.
  • जिन हथियारों को अवैध माना गया. उन्हें अभी तक जब्त नहीं किया गया.

दो मामलों की जांच पुलिस के पास: बहुचर्चित फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त मामले में दो मुकदमे और दर्ज हैं. इनकी विवेचना आगरा पुलिस कमिश्नरेट के पास है. इसमें एक मुकदमा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया ने अपनी खरीदी पिस्टल के अवैध होने की दर्ज कराई है. दूसरा मुकदमा आरोपित शोभित चतुर्वेदी ने कोर्ट के आदेश पर राजेश कुमार बघेल के खिलाफ दर्ज कराई है. इसमें भी राजेश कुमार बघेल पर गंभीर आरोप हैं.

क्या है फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस: बता दें, कि 24 मई 2025 को आगरा एसटीएफ में इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने नाई की मंडी थाना में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त का मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें मोहम्मद जैद, नेशनल शूटर मोहम्मद अरशद, राजेश कुमार बघेल, भूपेंद्र सारस्वत, शिव कुमार सारस्वत, शोभित चतुर्वेदी और रिटायर्ड असलहा बाबू संजय कपूर को नामजद किया था.

एसटीएफ ने कई महीने की जांच और सबूत जुटाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया था. सभी सात आरोपी हाईकोर्ट चले गए, इसमें से कई आरोपियों की हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 90 दिन में विवेचना पूरी करके साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. आगरा एसटीएफ के विवेचक इंस्पेक्टर हुकुम सिंह को जांच 18 सितंबर तक पूरी करनी थी.

