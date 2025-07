ETV Bharat / state

देहरादून में ब्रांडेड कंपनियों के नकली लेबल छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस का मालिक गिरफ्तार - DEHRADUN FAKE LABELS

एसटीएफ ने नकली लेबल छापने वाले को किया अरेस्ट ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 1, 2025 at 9:40 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 10:01 AM IST 2 Min Read

देहरादून: एसटीएफ टीम ने नकली दवाइयां, फर्जी आउटर बॉक्स और लेबल छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की टीम ने पहले इस मामले में गैंग सरगना और अन्य एक व्यक्ति को नकली दवाइयां बनाने और बेचने के संबंध में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद एसटीएफ टीम ने ये कार्रवाई की है. फिलहाल एसटीएफ टीम मामले की पड़ताल में जुटी है. मास्टर माइंड पूर्व में गिरफ्तार: बता दें कि एसटीएफ ने 1 जून और 27 जून को दो आरोपी संतोष कुमार व नवीन बसंल (गैंग सरगना) को नकली दवाइयां बनाने और बेचने के संबंध में गिरफ्तार किया था. 1 जून को प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के रैपर के नकली आउटर बॉक्स, लेबल और क्यूआर कोड भारी मात्रा में पकड़े थे और संतोष कुमार भी गिरफ्तार किया गया था. जिस संबंध में एसटीएफ टीम द्वारा थाना सेलाकुई देहरादून पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने 27 जून को गैंग के सरगना आरोपी नवीन बंसल को आशियाना गार्डन भिवाड़ी राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था. प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को किया गिरफ्तार: आरोपी संतोष कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वो दवाइयों के नकली आउटर बॉक्स, लेबल और शराब के लेबल आदि को प्रिंटिंग प्रेस प्रेमनगर देहरादून में प्रिंट करवाता था. एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि एसटीएफ की टीम ने नकली आउटर बॉक्स, लेबल और शराब के लेबल प्रिंट करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक आदित्य काला निवासी शुक्लापुर अम्बीवाला को प्रेमनगर स्थित प्रिंटिंग प्रेस से गिरफ्तार किया गया. साथ ही एसटीएफ टीम द्वारा अग्रिम कार्रवाई जारी है.

देहरादून में पुलिस प्रशिक्षण: एडवांस मोबाइल फोरेंसिक वैन से घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों का संकलन होगा. एडवांस क्राइम किट के माध्यम से भौतिक साक्ष्यों के संकलन की जानकारी के लिए पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया. विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आए विशेषज्ञों ने पुलिसकर्मियों को एडवांस क्राइम किट की जानकारी देते हुए भौतिक साक्ष्यों के संकलन का प्रशिक्षण दिया.

