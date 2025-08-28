गया: बिहार के गया जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. बुधवार को फतेहपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ और गया पुलिस की संयुक्त टीम ने एके-47 की 175 गोलियां बरामद की हैं. गया एसएसपी आनंद कुमार को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की गतिविधियां इमामगंज थाना अंतर्गत फतेहपुर पाकरडीह के जंगली क्षेत्र में देखी जा रही है.

एके 47 की 175 गोलियां बरामद : गया एसएसपी ने एसडीपीओ इमामगंज कमलेश कुमार और एसटीएफ की टीम को मिलाकर विशेष टीम का गठन किया. एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने इमामगंज थाना अंतर्गत फतेहपुर पाकरडीह एवं लंगूराही के जंगल में सर्च अभियान चलाया. सर्च अभियान के दौरान लंगूराही पहाड़ी के झाड़ी एवं पत्थरों के बीच नक्सलियों के द्वारा छुपा कर रखे गए 175 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. सभी बरामद जिंदा कारतूस एक-47 राइफल के हैं.

इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार (ETV Bharat)

गया में एसटीएफ की छापेमारी: इस मामले को लेकर इमामगंज थाना में कांड संख्या 255/25 दर्ज की गई है. एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई में एक-47 का 175 जिंदा कारतूस बरामद किया जाना नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता बताई जा रही है.

पहले भी कारतूस की हुई थी बरामदगी: इससे पहले भी इन इलाकों से एक-47 के कारतूस की बरामदगी होती रही है. किंतु, इस बार बड़े पैमाने पर कारतूस की बरामदगी करने में एसटीएफ और जिला पुलिस को सफलता मिली है. बताया जा रहा है, कि नक्सलियों के पास एक-47 मौजूद हैं और यही वजह है, कि लगातार एके 47 कारतूस की बरामदगी हो रही है.

सुरक्षा बलों पर हमले की मंशा: वही, जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों पर हमले के मकसद से नक्सलियों ने इतने बड़े पैमाने पर कारतूस को रखा था. झाड़ी और पत्थरों के नीचे यह सभी कारतूस छुपा कर रखे गए थे. फिलहाल इस सफलता के बाद सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया है. नक्सली गतिविधियों वाले जंगली क्षेत्र में कार्रवाई जारी है.

इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार (ETV Bharat)

सर्च ऑपरेशन में मिली भारी मात्रा में गोलियां: गया सिटी एसपी रामानंद कौशल ने जानकारी दी कि यह अभियान बुधवार सुबह चलाया गया था. फतेहपुर इलाके के लगुरदाह पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी के दौरान टीम को झाड़ियों में छिपाकर रखी गई गोलियां बरामद हुईं. ये गोलियां संभवतः नक्सलियों द्वारा भविष्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से जमा की गई थीं.

नक्सलियों की साजिश नाकाम: बरामद हथियार और गोलियां यह इशारा करती हैं कि नक्सली इलाके में फिर से सक्रिय होने की कोशिश में थे. हालांकि पुलिस और एसटीएफ की मुस्तैदी से उनकी साजिश पर पानी फिर गया. समय रहते यह बरामदगी हो गई, जिससे कोई बड़ी अनहोनी टल गई.

"नक्सलियों के ठिकाने से बड़े पैमाने पर एके- 47 के कारतूस की बरामदगी हुई है. एक-47 के 175 जिंदा कारतूस मिले हैं. इसे नक्सलियों द्वारा झाड़ियां और पत्थरों के नीचे छुपा कर रखा गया था. एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई में यह सफलता मिली है. आगे की कार्रवाई हो रही है."- रामानंद कौशल, गया सिटी एसपी

