देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयों की पैकिंग के लिए सामग्री तैयार करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया. नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 6 सदस्यों को एसटीएफ अब तक ने गिरफ्तार कर चुकी है.

अलग-अलग ब्रांडेड दवा कंपनियों की जीवन रक्षक दवाइयों की हूबहू नकल कर नकली दवाइयां तैयार करने वालों के खिलाफ एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है. हालांकि, नकली दवा बनाने और बाजार में बेचने वाले गिरोह की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है. नकली दवाइयों के बाजार में बेचने और उनके जीवन रक्षक औषधि के रूप में प्रयोग करने से आम जनता के स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव होता है. वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की भी बढ़े स्तर पर हानि होती है. जिसकी रोकथाम और धरपकड़ किए जाने के लिए उत्तराखंड डीजीपी ने उत्तराखंड एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि 1 जून को प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के नकली रैपर, नकली आउटर बॉक्स, लेबल और क्यूआर कोड की भारी मात्रा के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद एसटीएफ ने इस मुकदमे में पहले ही 5 आरोपी संतोष कुमार, नवीन बसल, आदित्य काला, देवी दयाल गुप्ता और पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है. एसटीएफ टीम ने इस मुकदमे में पहले गिरफ्तार आरोपी नवीन बंसल द्वारा पूछताछ में बताया था कि वह ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां तैयार कर उनको प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉयल में पैक कर स्ट्रिप्स बनाता था. इसके लिए एल्युमिनियम फॉयल पर ब्रांडेड दवा कंपनी की डिटेल और क्यूआर कोड की प्रिंटिंग विजय कुमार पांडे मालिक एसवी फॉयल कंपनी बद्दी, हिमाचल प्रदेश से करवाता था. साल 2021 में विजय कुमार पांडे ने फर्जी आईडी पर एक मोबाइल सिम भी आरोपी नवीन बसंल को दिया था. जिसका प्रयोग नवीन बंसल ने नकली दवाइयों के कारोबार का नेटवर्क संचालित करने में किया था. जिसके बाद आरोपी विजय कुमार पांडे को बद्दी, हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि आरोपी विजय कुमार पांडे द्वारा पूछताछ में बताया कि वह दवा कंपनियों की पैकिंग के लिए एल्युमिनियम फॉयल रोल में आरोपी नवीन बंसल और प्रदीप कुमार के बताए अनुसार किसी भी ब्रांडेड दवा कंपनी की डिटेल और क्यूआर कोड प्रिंट कर उन्हें देता था. गिरफ्तार विजय कुमार पांडे से नकली दवा बनाने और विक्रय करने वाले गैंग में और कौन- कौन व्यक्ति शामिल है. इस संबंध में गहनता से जानकारी की जा रही है. साथ ही आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है.

