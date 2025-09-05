ETV Bharat / state

सीओडी में नौकरी लगवाने का झांसा दे फंसाते थे गांव के लड़कों को, परीक्षा पास कराने का लेते थे ठेका, STF ने 5 को दबोचा - AGRA NEWS

आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, छानबीन में जुटी एसटीएफ टीम.

पुलिस ने पांच ठगों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने पांच ठगों को किया गिरफ्तार (पांच ठग गिरफ्तार, आरोपियों ने 7 लाख की थी ठगी)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 10:06 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 12:14 PM IST

आगरा: यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट ने गुरुवार को नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने पांच ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर एसटीएफ छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड व मोहर लगे प्रवेश पत्र बरामद किए है.

जानकारी के अनुसार, यूपी एसटीएफ को नौकरी के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिली थी. आरोप था कि सीओडी (Central Ordnance Depot) और एसएससी में नौकरी लगने के नाम पर युवाओं से वसूली की जा रही है. एसटीएफ की आगरा यूनिट ने छानबीन शुरू की. एसटीएफ ने मामले में गुरुवार को न्यू आगरा थाना क्षेत्र में सक्रिय गैंग के पांच सदस्य को दबोचा, जिन्होंने एक पीड़ित से 7 लाख रुपये की ठगी की थी.

एसटीएफ आगरा यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा ने बताया कि ठगी की शिकायत पर न्यू आगरा थाना क्षेत्र में स्थित अबुल उलाह दरगाह के पास छापा मारा गया. जहां से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग सीओडी में नौकरी लगवाने के नाम पर ग्रामीण युवाओं को ठगी के जाल में फंसाकर वसूली करते थे. गैंग परीक्षा पास कराने का भी काम करता है. आरोपियों की पहचान धर्मवीर सिंह उर्फ धर्मा, देवेंद्र सिंह अनूप, हरेश पाठक और पारस चाहर के रूप में हुई है.

उन्होंने बताया कि आरोपी देवेंद्र फर्जी कागजात से असम राइफल में भर्ती हुआ था. मगर, जांच होने पर नौकरी छोड़कर भाग आया. गैंग पहले ही एडवांस में रुपये युवाओं से वसूल लेता था. जब नौकरी नहीं लगने पर रुपये वापस मांगता था तो उसे हड़काने का काम भी करते थे. आरोपी अनूप, हरेश और पारस का काम नौकरी के लिए लड़कों खोजकर लाना था. मामले में न्यू आगरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है.


